Publicação aponta dados de indicadores industriais

Segundo os dados apresentados no Portal da Indústria, no relatório chamado Indicadores Industriais, a atividade industrial iniciou o segundo semestre de 2025 em um cenário de estabilidade. A análise dos Indicadores Industriais de julho mostra que praticamente todos os índices se mantiveram estáveis em relação a junho, com exceção da Utilização da Capacidade Instalada (UCI), que registrou queda.

Conforme informado na publicação, o faturamento real da indústria apresentou variação positiva de 0,4% em julho frente ao mês anterior, após sucessivas quedas no primeiro semestre. Apesar da recuperação no curto prazo, na comparação com julho de 2024, o faturamento recuou 1,3%. Ainda assim, no acumulado de janeiro a julho de 2025, houve avanço de 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

O relatório aponta dados que também revelam estabilidade no número de horas trabalhadas na produção. Em julho, a variação foi de apenas 0,1% em relação a junho, enquanto na comparação anual houve aumento de 0,5%. No acumulado do ano até julho, o crescimento foi de 2,5%, indicando manutenção de um ritmo positivo, ainda que mais moderado.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquia de locação de equipamentos Franquia Trans Obra, afirmou que a leitura desses indicadores reforça um ponto central para quem está no setor de construção civil e obras industriais. “A estabilidade, mesmo diante de quedas pontuais, traz previsibilidade para planejamento estratégico e, quando observamos o avanço no acumulado do ano, especialmente no faturamento e nas horas trabalhadas, percebemos que o setor ainda mantém um nível de atividade importante, capaz de sustentar investimentos de médio prazo”.

Ainda sobre o relatório, em relação ao emprego industrial, o desempenho também foi de estabilidade. O indicador não apresentou variações significativas pelo terceiro mês consecutivo. No entanto, a análise interanual aponta alta de 1,9% em julho de 2025 frente a julho de 2024. No acumulado do ano, o emprego registra crescimento de 2,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior, refletindo a resiliência do setor no mercado de trabalho.

O estudo ainda mostra retração nos indicadores de renda. A massa salarial real caiu 0,1% na comparação entre junho e julho, acumulando recuo de 1,9% entre janeiro e julho de 2025 em relação ao mesmo período de 2024. Já o rendimento médio real apresentou queda de 0,3% no mês e de 2,1% tanto na comparação anual quanto no acumulado do ano. Esses resultados evidenciam perda de poder de compra para os trabalhadores da indústria.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) foi o indicador que mais chamou atenção no relatório. O índice caiu 0,4 ponto percentual na passagem de junho para julho, chegando a 78,2%. Frente a julho de 2024, a queda foi ainda mais expressiva, de 1,6%. Segundo a CNI, desde abril de 2024, quando a UCI atingiu 79,7%, observa-se uma trajetória de leve declínio, sinalizando menor dinamismo no uso da capacidade produtiva.

Apesar dos sinais de desaceleração, a CNI destaca que a indústria mantém desempenho superior ao registrado em 2024 no acumulado do ano. A estabilidade dos indicadores em julho pode ser interpretada como um movimento de transição após meses de retração. O acompanhamento dos próximos meses será essencial para verificar se o setor retomará crescimento ou seguirá em ritmo moderado, conforme ressaltado no relatório.

Perguntado sobre o assunto, José Antônio disse que a estabilidade no emprego industrial, mesmo em um cenário de retração da renda, demonstra que as empresas estão preservando sua força de trabalho enquanto aguardam maior dinamismo no mercado. Para o setor da construção civil, essa conjuntura reforça a necessidade de serviços que otimizem custos sem comprometer a produtividade. “A queda na Utilização da Capacidade Instalada mostra que parte da indústria está operando com cautela, mas, ao mesmo tempo, sinaliza espaço para iniciativas que tragam eficiência, permitindo às empresas manter estabilidade e preparar terreno para uma retomada mais consistente”.