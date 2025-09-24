Feira in-cosmetics Latin America mostra inovações na indústria de beleza

De acordo com dados da Mintel, as principais tendências de beleza para o próximo ano giram em torno de praticidade e consciência, com o autocuidado no centro das escolhas do consumidor. Somado a isso, a recente Lei, que proíbe testes de cosméticos em animais no Brasil, reforça a urgência de soluções éticas e inovadoras. Nesse cenário, em que profissionais precisam atender demandas mais complexas e cuidadosas, a in-cosmetics Latin America, que acontece essa semana, no Expo Center Norte, em São Paulo, apresenta novidades que irão guiar o futuro do setor.

“O setor de beleza passa por transformações que desafiam marcas e profissionais a irem além. Hoje, saúde é a principal exigência dos consumidores, e isso demanda uma atenção redobrada e inovação constante. Foi por isso que escolhemos o tema ‘beleza em evolução’: Estamos em uma nova etapa do mercado, em que precaução, estética, saúde e bem-estar caminham juntos”, afirma Ana Beatriz Elia, head da in-cosmetics Latin America.

Uma das novidades do evento este ano, é a Rodada de Negócios. A atração, que estreia em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), tem como principal objetivo movimentar o mercado por meio do fortalecimento da conexão entre players, compradores e tomadores de decisão.

Serão mais de 50 horas de conteúdo, divididos em 2 espaços. Como prosperar e aprender a lidar com a pressão entre inovação e tradição, acessibilidade e luxo, sustentabilidade e escalabilidade, e personalização e inclusão? As marcas receberão dicas válidas sobre essa temática no Marketing Trends, uma área que conta com palestras lideradas por especialistas do setor.

E se fosse possível alisar os cabelos sem usar nenhuma química? Será apresentado um ativo de origem vegetal, livre de toxicidade e eficaz, mesmo em baixas concentrações. Outra inovação será o “Drone Cosmético”, uma tecnologia que aborda os primeiros sinais de envelhecimento com precisão, ele contribui para o rejuvenescimento e traz novas perspectivas para a rotina de cuidados. As sessões apresentadas pelo Technical Seminars trarão soluções como essas para quem busca o desenvolvimento de novas formulações.

Os visitantes que buscam atrações interativas, também terão oportunidade de escolher entre 2 experiências. A Innovation Zone é uma das atrações mais populares da feira. Cada box apresenta um novo ingrediente, lançado nos últimos 8 meses, dando a oportunidade de descobrir inovações à formulação.

Por fim, a Área de Teste e Regulamentação reunirá não apenas peles de silicone e humanas, como também as mais recentes soluções em testes cosméticos. Além disso, o espaço conta com especialistas de regulamentação e fornecedores de equipamentos de laboratório.

“Participar da in-cosmetics Latin America é dar o primeiro passo para sair na frente em um mercado cada vez mais competitivo. O evento reúne, em dois dias, o que há de novo em ingredientes e soluções para o setor, além de oferecer um espaço único para networking e troca de conhecimento. Também celebramos as principais conquistas da indústria com premiações como ‘Innovation Zone Best Ingredient Awards’ e ‘Sustainability Display Award’, reforçando nosso compromisso em destacar o que realmente faz diferença nos negócios, em sustentabilidade e no futuro da beleza”, destaca Ana Beatriz.

A expectativa é que a in-cosmetics Latin America receba mais de 6 mil profissionais do setor nos dois dias. O evento, é focado em matérias-primas e ingredientes e é reconhecido por conectar público qualificado a marcas de atuação em níveis nacional e global, por apresentar novidades e tendências do mercado de beleza e cuidados pessoais, bem como de serviços e tecnologias.

O credenciamento da in-cosmetics Latin América está disponível no site.