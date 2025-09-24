Crise do saneamento básico ainda afeta milhões no Brasil

O saneamento básico continua sendo um dos principais desafios estruturais do Brasil. Dados recentes da Agência Brasil mostram que 33 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, enquanto quase 49 milhões ainda vivem sem coleta e tratamento adequado de esgoto, segundo a Agência de Notícias IBGE no Censo 2022. Essa deficiência está diretamente ligada ao aumento de doenças como diarreias, hepatites e parasitoses, responsáveis por mais de 344 mil internações em 2024, conforme publicado na Trata Brasil.

Nesse cenário, a atuação de empresas voltadas para soluções sustentáveis em saneamento torna-se essencial. Fundada em 2007, a Icatu Norte Soluções Ecológicas desenvolve projetos na área, realizando a instalação e operação de Estações de Tratamento de Efluentes (ETE), Estações de Tratamento de Água (ETA) e Sistemas de Aquecimento de Água Solar (SAAS), além de prestar consultoria em saneamento. Com sede no Pará, a empresa atende indústrias, construtoras e instituições, oferecendo alternativas tecnológicas alinhadas às práticas ambientais.

De acordo com Jorge Almeida, diretor técnico da Icatu Norte, a falta de saneamento ultrapassa o debate de infraestrutura: “Estamos falando de dignidade, saúde e qualidade de vida. Cada estação que implantamos representa famílias menos expostas a riscos e municípios com menos gastos em internações que poderiam ser evitadas”.

Com clientes como Votorantim, Sococo, Hidrovias do Brasil, SESC e grandes construtoras, a Icatu Norte busca transformar dados preocupantes em resultados práticos. “Nosso compromisso é atuar lado a lado com empresas e órgãos públicos para ampliar o acesso ao saneamento e reduzir desigualdades regionais, principalmente no Norte e Nordeste do país”, acrescenta Almeida.

Além de responder às demandas imediatas da população, os projetos da Icatu Norte também contribuem para as metas globais de sustentabilidade, em especial o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6) da Organização das Nações Unidas (ONU), que prevê assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.

Mais informações sobre a atuação da Icatu Norte estão disponíveis em www.icatunorte.com e no perfil do Instagram @icatu.norte.