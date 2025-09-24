Enter é avaliada em R$2B; Founders Fund e Sequoia apostam na legaltech que usa IA para defender grandes empresas

SÃO PAULO, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Brasil tem quase 80 milhões de processos ativos - oito vezes mais do que os Estados Unidos - e apenas as ações trabalhistas já representam um custo anual de bilhões de dólares para as grandes empresas. A gratuidade de justiça e a digitalização do judiciário impulsionaram uma avalanche de ações de consumidores contra bancos, varejistas e companhias aéreas – casos que, no resto do mundo, seriam resolvidos através de sistemas de atendimento ao cliente.

Diante dessa realidade, Mateus Costa-Ribeiro se tornou o advogado mais jovem do Brasil aos 18 anos. Formou-se em Direito em Harvard, foi aprovado no exame da Ordem de Nova York aos 20, e abriu mão de uma bolsa integral no MBA de Stanford para fundar a Enter, uma plataforma de IA criada para ajudar grandes empresas com o contencioso jurídico. Essa convergência entre fundador e problema atraiu grandes investidores do Vale do Silício, o Founders Fund e o Sequoia Capital de volta ao Brasil para co-liderar a Série A de US$ 35 milhões da Enter, que foi avaliada em R$2B - o maior investimento em uma empresa focada em IA na América Latina até hoje.

Mateus fundou a Enter ao lado de Michael Mac-Vicar, ex-CTO da Wildlife Studios, e Henrique Vaz, colega de Harvard que passou de estagiário a CMO da Wildlife antes de liderar produto na Enter.

“Construímos uma plataforma que já gera economia direta de custos para as maiores empresas da América Latina. Resolver isso no Brasil, o ecossistema jurídico mais complexo do mundo, prova que nossa tecnologia pode escalar globalmente,” disse Mateus.

Os agentes de IA da Enter gerenciam o ciclo completo de um processo judicial: do cadastro de ações e detecção de fraudes documentaisàanálise de jurisprudência, redação de contestações e interpretação de sentenças. Os advogados intervêm apenas na etapa final de auditoria, depois que a IA conclui o trabalho.

“A Enter tem o potencial de ser uma líder global em IA para legal, liderada por um fundador com uma conexão pessoal profunda com o setor,” disse Matias Van Thienen, sócio do Founders Fund. “O excesso de litígio é um problema mais urgente no Brasil do que em qualquer outro lugar, e a abordagem verticalizada da Enter não apenas resolve dores para as empresas, mas também alivia um entrave sistêmico da economia.”

Só em 2025, a Enter espera processar mais de 250.000 novos casos - um número que, em perspectiva, é quase o dobro do total de ações cíveis ajuizadas anualmente no Japão. O impacto é tangível: aumento significativo do êxito e milhões economizados para as empresas que utilizam a plataforma. Entre os clientes estão os maiores bancos do Brasil, como Itaú e Santander, gigantes do varejo como o Mercado Livre e líderes globais de tecnologia como Nubank e Airbnb.





Para o time, gerenciar com IA os processos consumeristas no Brasil é apenas o começo. A Enter já está expandindo para o contencioso trabalhista e incorporando ferramentas de predição inteligentes que permitem selecionar, com base em análises pela IA, as evidências e argumentos mais eficazes para cada caso.

“A Enter está enfrentando um problema crítico em um mercado gigantesco, posicionando-se para se tornar a líder em IA para empresas na América Latina. Ao facilitar a atuação de grandes companhias na região, seu trabalho está impulsionando o crescimento econômico como um todo,” disse Konstantine Buhler, sócio da Sequoia Capital.

Esse aporte sinaliza uma nova etapa na adoção de IA pelas empresas da região, elevando a produtividade e fortalecendo a segurança jurídica em escala.

Contato:

Guilherme Grupenmacher, Chief of Staff

+12154501017 pr@getenter.ai

