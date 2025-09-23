Gabarito Educação celebra mês histórico, com vitórias em competições nacionais

Setembro de 2025 marcou um capítulo histórico para o Gabarito Educação. Em um intervalo de poucos dias, a instituição se destacou em três grandes competições nacionais e regionais: a 41ª Olimpíada de Matemática da Unicamp (OMU), a I Maratona de Física do Ensino Médio da UFU e a IX Maratona de Matemática da UFU, consolidando-se como referência em excelência acadêmica e formação integral de estudantes.

Na OMU, realizada entre 12 e 14 de setembro em Campinas, a equipe Mandelbrot, composta por Lourival Neto, Gustavo Artiaga e Tomás Campos — alunos que estudam no Gabarito desde o 6º ano — conquistou a medalha de ouro, tornando-se uma das seis equipes premiadas, entre mais de 4.300 inscritas em todo o país. O feito ganha ainda mais significado pelo percurso formativo dos estudantes.

“Esses alunos carregam em sua trajetória a prova de que raízes que crescem podem gerar histórias que inspiram. Vê-los chegarem à medalha de ouro na Unicamp é a confirmação de que a dedicação ao longo de anos se transforma em conquistas”, destacou o professor Alisson Parreira, do núcleo pedagógico do Gabarito.

Ainda em setembro, o Gabarito brilhou na estreia da Maratona de Física da UFU, realizada no dia 5, no campus Santa Mônica. Logo na primeira edição, os estudantes alcançaram o 1º lugar com a equipe formada por Gustavo, Tomás e Ana Luísa, além do 3º lugar, conquistado por Laverd, Sophia e André, todos do Ensino Médio.

O aluno Tomás de Souza Pereira Campos, do 3º ano do Ensino Médio, descreveu a emoção de estar no pódio: “Foi uma experiência bem emocionante estar representando o Gabarito. Já tínhamos conquistado a prata na OMU no ano passado e entramos com foco total no ouro. É inacreditável ter conseguido esse resultado, ainda mais em uma das olimpíadas mais difíceis do Brasil. Foi um desafio enorme, mas a amizade e o entrosamento do grupo foram decisivos para equilibrarmos lógica, criatividade e trabalho em equipe”.

O aluno acredita que, em sua trajetória acadêmica no Gabarito, os momentos mais especiais foram aqueles em que desenvolveu um crescente interesse pela matemática. “Se não fosse pelos professores e pelo integrante do grupo, o Gustavo, que me incentivaram a compreender a beleza da matemática, eu sequer teria trilhado o caminho em que estou hoje em dia”, diz.

Gustavo Artiaga contou um pouco da sua trajetória até os resultados: “O interesse por olimpíadas de matemática começou a partir da minha primeira participação na OBMEP, quando eu estava no 9° ano. Nessa prova, eu conquistei minha primeira medalha de ouro, entregue na Cerimônia de Premiação Nacional da OBMEP, que naquele ano ocorreu em Florianópolis. Nesse evento eu tive contato com estudantes de todo o Brasil, incluindo pessoas com muito mais conhecimento do que eu tinha, e descobri que existiam diversas outras competições, o que me motivou a seguir estudando cada vez mais”.

Para os colegas que desejam participar dessas competições, Gustavo aconselha: “Vale a pena. Além das premiações e oportunidades que podem ser conquistadas, o processo de juntar as peças de um problema difícil e finalmente chegar na ideia que resolve ele é muito gratificante. O fato de ser um processo lento e às vezes parecer que não vai dar em lugar nenhum pode gerar desânimo, mas isso só faz a recompensa no final ser maior. Ao continuar estudando por um longo período de tempo, você se surpreende com a nossa capacidade de aprender o que antes era de outro mundo. Então, não é fácil e exige muito esforço, mas é possível”.

As vitórias são resultado de uma preparação estruturada, que combina aulas teóricas, listas de exercícios, resolução de provas anteriores e o uso da plataforma Medalhei, voltada para competições acadêmicas. “Mais do que conquistar medalhas, nossos estudantes aprendem a persistir, a enfrentar desafios complexos e a transformar o conhecimento em realização pessoal e coletiva. É esse processo formativo que dá sentido a cada vitória”, reforça o professor Alisson.