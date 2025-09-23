LambdaTest é reconhecida no relatório "Autonomous Testing Platforms Landscape, Q3 2025"

A LambdaTest, plataforma de engenharia de qualidade nativa em IA generativa, anunciou sua inclusão no relatório Forrester's Autonomous Testing Platforms (ATP) Landscape, Q3 2025 (Cenário de Plataformas de Testes Autônomos (ATP) da Forrester, 3º trimestre de 2025). O relatório apresenta uma visão geral do mercado em evolução para Plataformas de Testes Autônomos, destacando fornecedores notáveis que impulsionam a inovação em automação de testes com tecnologia de IA.

O relatório da Forrester define as Plataformas de Testes Autônomos como plataformas que combinam automação tradicional com agentes de IA e IA generativa para executar continuamente tarefas de teste cada vez mais autônomas. Essas plataformas garantem validação de qualidade completa e adaptativa, tanto para testes funcionais quanto não funcionais, em uma ampla variedade de aplicações e dispositivos.

A inovadora plataforma da LambdaTest, que integra tecnologias de IA generativa e IA, permite que equipes automatizem e escalonem testes ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC). Com suas capacidades avançadas de IA, a LambdaTest ajuda organizações a acelerar processos de teste, melhorar a qualidade e fortalecer a colaboração entre equipes.

"Estamos muito felizes com o reconhecimento no relatório de ATP da Forrester", disse Asad Khan, CEO e cofundador da LambdaTest. "Acreditamos que esse reconhecimento reflete nosso compromisso em expandir os limites dos testes orientados por IA. Com nossa plataforma nativa em IA, as equipes podem entregar softwares de maior qualidade com mais rapidez, quebrando silos e promovendo melhor colaboração entre departamentos. Estamos animados para continuar inovando e oferecendo às empresas soluções de ponta que transformem suas práticas de teste".

A plataforma da LambdaTest, alimentada pelo HyperExecute, oferece execução de testes de alto desempenho em dispositivos e navegadores reais. Com automação contínua, as equipes podem otimizar fluxos de trabalho, reduzir ciclos de teste e obter feedback mais rápido sem comprometer a qualidade. A integração de ferramentas da LambdaTest para gerenciamento de testes nativas em IA, incluindo KaneAI, aumenta ainda mais a eficiência, oferecendo insights baseados em IA, geração de testes e funcionalidades de autocorreção.

Como o relatório destaca, o mercado de testes autônomos está evoluindo rapidamente, com sistemas agênticos e de IA transformando a forma como os testes de software são realizados. A inovação contínua da LambdaTest coloca a empresa na vanguarda dessa transformação, oferecendo uma solução que une automaçãoàtomada de decisões inteligente para entregas mais rápidas e maior qualidade de produto.

Para saber mais sobre as soluções de automação de testes nativas em IA da LambdaTest e consultar o relatório completo da Forrester, acesse: https://www.lambdatest.com/report/forrester-autonomous-testing-platforms-landscape

