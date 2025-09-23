Desempenho da indústria química impacta cadeia de alimentos

A produção de alimentos é um dos pilares da economia brasileira, um setor que não para de crescer e que posicionou o Brasil como um dos maiores celeiros do mundo. No entanto, por trás da colheita e da criação de gado, existe uma cadeia invisível de tecnologia e inovação, onde a indústria química desempenha um papel fundamental. O mercado de aditivos para nutrição animal, por exemplo, é um segmento vital para a saúde dos rebanhos e, consequentemente, para a segurança alimentar do consumidor final.

Levantamento da Mordor Intelligence confirma a importância crescente desse setor, estimando que o mercado brasileiro de aditivos para rações, avaliado em 2,53 bilhões de dólares em 2024, atingirá 3,17 bilhões de dólares até 2029. O Brasil, que ocupa a posição de terceiro maior produtor mundial de rações, vê sua indústria de alimentação animal em constante evolução. De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações), a produção de rações e sal mineral no país encerrou 2023 com cerca de 87 milhões de toneladas – um aumento de quase 1,5% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pela demanda por proteína animal de alta qualidade, que exige insumos cada vez mais sofisticados para garantir a nutrição ideal dos animais.

Nesse cenário de alta demanda e desafios logísticos e geológicos, a Katrium, indústria especializada na produção de sais de potássio e derivados do cloro, se consolida como um agente estratégico. Com sua linha de nutrição animal, a empresa fornece produtos essenciais, como o fosfato bicálcico, que solucionam um problema específico do agronegócio brasileiro: a deficiência de fósforo na maioria dos solos e pastagens do país. A falta desse mineral impacta diretamente a saúde óssea e o desenvolvimento dos rebanhos, comprometendo a produtividade e a qualidade da carne, do leite e dos ovos.

O fosfato bicálcico da Katrium entra em cena como um elemento corretivo e preventivo. Ele é uma fonte de alta biodisponibilidade de fósforo e cálcio, minerais essenciais para a formação óssea e o metabolismo energético dos animais. Sua inclusão na dieta animal não apenas combate a carência nutricional, mas também fortalece o sistema imunológico, estimula o crescimento e melhora a conversão alimentar, ou seja, a eficiência com que o animal transforma ração em peso ou produto (leite, ovos).

O resultado prático se reflete em toda a cadeia produtiva: a utilização de um suplemento de qualidade permite que os animais atinjam o peso ideal para o abate mais rapidamente, produzindo carne com melhores características e que atendem aos rigorosos padrões de qualidade do mercado interno e internacional. No caso de aves poedeiras, por exemplo, o fosfato bicálcico garante cascas de ovos mais resistentes e um produto final de maior valor nutricional. Assim, o que pode parecer um detalhe técnico da nutrição animal é, na verdade, um passo fundamental para garantir que os alimentos que chegam à mesa do consumidor sejam seguros e de alta qualidade.

“A história da Katrium é um exemplo de como a indústria química brasileira não atua apenas nos bastidores, mas é uma parceira essencial na construção de uma cadeia alimentar mais segura, eficiente e sustentável, impulsionando a competitividade do agronegócio nacional no cenário global”, afirma João César de Freitas, diretor comercial da empresa.

Segundo o executivo, é fundamental que todos os envolvidos no setor agropecuário brasileiro estejam cientes da importância do fósforo na nutrição animal e trabalhem em conjunto para desenvolver e implementar estratégias que permitam superar os desafios apresentados pela deficiência desse nutriente nos solos e nos alimentos. “O sucesso da abordagem integrada se traduzirá em benefícios significativos para a produtividade, a rentabilidade e a sustentabilidade da agropecuária nacional”.