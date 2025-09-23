Desempenho da indústria química impacta cadeia de alimentos
Executivo da Katrium afirma ser fundamental que todos os envolvidos no setor agropecuário brasileiro trabalhem em conjunto para superar os desafios apresentados pela deficiência de fósforo nos solos e nos alimentos
A produção de alimentos é um dos pilares da economia brasileira, um setor que não para de crescer e que posicionou o Brasil como um dos maiores celeiros do mundo. No entanto, por trás da colheita e da criação de gado, existe uma cadeia invisível de tecnologia e inovação, onde a indústria química desempenha um papel fundamental. O mercado de aditivos para nutrição animal, por exemplo, é um segmento vital para a saúde dos rebanhos e, consequentemente, para a segurança alimentar do consumidor final.
Levantamento da Mordor Intelligence confirma a importância crescente desse setor, estimando que o mercado brasileiro de aditivos para rações, avaliado em 2,53 bilhões de dólares em 2024, atingirá 3,17 bilhões de dólares até 2029. O Brasil, que ocupa a posição de terceiro maior produtor mundial de rações, vê sua indústria de alimentação animal em constante evolução. De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações), a produção de rações e sal mineral no país encerrou 2023 com cerca de 87 milhões de toneladas – um aumento de quase 1,5% em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pela demanda por proteína animal de alta qualidade, que exige insumos cada vez mais sofisticados para garantir a nutrição ideal dos animais.
Nesse cenário de alta demanda e desafios logísticos e geológicos, a Katrium, indústria especializada na produção de sais de potássio e derivados do cloro, se consolida como um agente estratégico. Com sua linha de nutrição animal, a empresa fornece produtos essenciais, como o fosfato bicálcico, que solucionam um problema específico do agronegócio brasileiro: a deficiência de fósforo na maioria dos solos e pastagens do país. A falta desse mineral impacta diretamente a saúde óssea e o desenvolvimento dos rebanhos, comprometendo a produtividade e a qualidade da carne, do leite e dos ovos.
O fosfato bicálcico da Katrium entra em cena como um elemento corretivo e preventivo. Ele é uma fonte de alta biodisponibilidade de fósforo e cálcio, minerais essenciais para a formação óssea e o metabolismo energético dos animais. Sua inclusão na dieta animal não apenas combate a carência nutricional, mas também fortalece o sistema imunológico, estimula o crescimento e melhora a conversão alimentar, ou seja, a eficiência com que o animal transforma ração em peso ou produto (leite, ovos).
O resultado prático se reflete em toda a cadeia produtiva: a utilização de um suplemento de qualidade permite que os animais atinjam o peso ideal para o abate mais rapidamente, produzindo carne com melhores características e que atendem aos rigorosos padrões de qualidade do mercado interno e internacional. No caso de aves poedeiras, por exemplo, o fosfato bicálcico garante cascas de ovos mais resistentes e um produto final de maior valor nutricional. Assim, o que pode parecer um detalhe técnico da nutrição animal é, na verdade, um passo fundamental para garantir que os alimentos que chegam à mesa do consumidor sejam seguros e de alta qualidade.
“A história da Katrium é um exemplo de como a indústria química brasileira não atua apenas nos bastidores, mas é uma parceira essencial na construção de uma cadeia alimentar mais segura, eficiente e sustentável, impulsionando a competitividade do agronegócio nacional no cenário global”, afirma João César de Freitas, diretor comercial da empresa.
Segundo o executivo, é fundamental que todos os envolvidos no setor agropecuário brasileiro estejam cientes da importância do fósforo na nutrição animal e trabalhem em conjunto para desenvolver e implementar estratégias que permitam superar os desafios apresentados pela deficiência desse nutriente nos solos e nos alimentos. “O sucesso da abordagem integrada se traduzirá em benefícios significativos para a produtividade, a rentabilidade e a sustentabilidade da agropecuária nacional”.
