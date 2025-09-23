HARMAN conclui aquisição da Sound United para expandir liderança em áudio de alta qualidade

A HARMAN International ("HARMAN"), subsidiária integral da Samsung Electronics Co., Ltd., com foco em tecnologias conectadas para os mercados automotivo, de consumo e corporativo, anunciou hoje a conclusão da aquisição da Sound United, antiga unidade de áudio para clientes da Masimo Corporation (NASDAQ: MASI). O portfólio de marcas icônicas de áudio da Sound United inclui Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé e Boston Acoustics.

Este marco estratégico representa uma expansão significativa no negócio principal de áudio da HARMAN e sua presença em categorias de importantes produtos, incluindo áudio residencial, eletrônicos (amplificadores, componentes de alta fidelidade, AVRs), fones de ouvido e som automotivo. A combinação do portfólio diferenciado da Sound United com seu reconhecido negócio de áudio a nível mundial permiteàHARMAN oferecer um dos portfólios de áudio mais abrangentes do setor. Como resultado, a HARMAN está capacitada agora a proporcionar aos consumidores mais opções, inovação mais profunda e experiências excepcionais em todos os ambientes de audição.

"A visão da HARMAN é criar experiências que enriqueçam a vida das pessoas mediante experiências de áudio excepcionais", disse Dave Rogers, Presidente da Divisão de Estilo de Vida da HARMAN. "A impressionante carteira de marcas da Sound United está enraizada em uma profunda paixão por som, inovação e compromisso com a qualidade, alinhados aos valores da HARMAN. Esta transação abre oportunidades de crescimento significativas para todos. Ela reforça a estratégia da HARMAN de consolidar sua história de sucesso incomparável e atingir patamares sem precedentes como líder em áudio."

A Sound United irá operar como uma Unidade de Negócios Estratégica (SBU) independente dentro da Divisão de Estilo de Vida da HARMAN. Esta estrutura garante que o legado, a experiência e a base de clientes fiéis de cada marca se mantenham centraisàsua identidade. Com o respaldo de recursos e escala mundiais da HARMAN, as marcas da Sound United irão obter maior projeção com melhores capacidades, enquanto continuam concretizando suas distintas metas e alcançando maior sucesso no mercado.

As novas marcas, experiência e talentos adicionados pela Sound United irão acelerar os avanços da HARMAN em tecnologia de áudio, ampliar a presença no mercado e reforçar sua posição como líder internacional confiável na interseção de som, cultura e tecnologia.

Sobre a HARMAN

A HARMAN (harman.com) projeta e desenvolve produtos e soluções conectados a montadoras, clientes e empresas internacionais, incluindo sistemas para veículos conectados, produtos de áudio e vídeo, soluções de automação empresarial e serviços que dão suporteàInternet das Coisas. Com marcas líderes como AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® e Revel®, a HARMAN é admirada por fãs de áudio, músicos e locais de entretenimento onde se apresentam ao redor do mundo. Mais de 50 milhões de automóveis nas ruas hoje são equipados com sistemas de áudio e conectividade da HARMAN. Nossos serviços de software possibilitam a conectividade, integração e segurança de bilhões de dispositivos e sistemas móveis em todas as plataformas, desde residências e escritórios até dispositivos automotivos e móveis. A HARMAN conta com uma força de trabalho de cerca de 30.000 pessoas nas Américas, Europa e Ásia. Em março de 2017, a HARMAN se converteu em uma subsidiária integral da Samsung Electronics Co., Ltd.

