Pesquisa da CSC revela que 82% dos LPs globais vão aumentar a exposição a crédito privado nos próximos três anos

Mais de quatro quintos (82%) dos limited partners (LPs) afirmam que pretendem aumentar suas alocações em crédito privado nos próximos três anos, segundo um novo estudo internacional da CSC, principal fornecedora de soluções globais de administração e compliance. Entre esses LPs, cerca de dois quintos (42%) esperam um crescimento "significativo" na exposição a crédito privado, evidenciando o momento positivo e o sentimento favorável dos investidores em relação a essa classe de ativos.

A pesquisa, que coletou opiniões de 300 general partners (GPs) e 200 limited partners (LPs) na Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte, revelou que a diversificação de portfólio foi a principal motivação para o aumento de alocações (segundo 76% dos LPs), superando os retornos atrativos (36%).

Os GPs de crédito privado também estão otimistas. O estudo, encomendado pela CSC para servir de base para seu novo relatório "Private Credit 2025: Scaling Global Strategies Through Operational Excellence" (Crédito privado 2025: escalonando estratégias globais por meio da excelência operacional), indicou que três quintos (59%) dos GPs preveem crescimento do AUM entre 6% e 10% nos próximos três anos, enquanto 31% esperam aumento acima de 10%.

"O crédito privado explodiu no mainstream, tornando-se um fenômeno global, presente em múltiplas jurisdições, que tende a atrair cada vez mais capital de investidores", disse Marshall Saffer, diretor executivo de Fundos e Mercados de Capitais da CSC. "Como empresa, estamos vendo de perto a evolução do crédito privado, incluindo inovações em estruturas e estratégias internacionais, e estamos bem posicionados para ajudar os GPs a aproveitar a forte demanda".

Crescimento impulsionado por mudanças estratégicas e expansão internacional

O estudo da CSC identificou a dívida sênior e o financiamento lastreado em ativos como as estratégias subjacentes mais atraentes, enquanto a dívida distressed ficou em último lugar em termos de crescimento esperado. A concessão de crédito internacional é outra área de grande expansão, com 79% dos GPs prevendo aumento significativo da atividade internacional.

No entanto,àmedida que o setor de crédito privado cresce, a complexidade administrativa tem pesado cada vez mais, especialmente em estratégias internacionais, onde relatórios, transparência de riscos e prontidão operacional estão sob maior escrutínio.

"O rápido crescimento do crédito privado traz desafios implícitos aos modelos operacionais dos gestores de fundos e impõe demandas consideráveis a eles e a outros stakeholders, especialmente ao investir em múltiplas jurisdições e internacionalmente", disse Constantinos Kleanthous, diretor executivo para APAC da CSC. "Como nossa pesquisa mostrou, os GPs têm demonstrado preferência por terceirizar o suporte operacional para especialistas dedicados, e ainda mais para funções como agências de empréstimos".

O relatório da CSC indicou que 91% dos LPs acreditam que GPs que terceirizam para prestadores de serviços especializados oferecem relatórios mais completos. Os entrevistados citaram administração de SPV, gestão de garantias e agência de empréstimos como fundamentais para lidar com a complexidade dos fundos e aumentar a transparência.

À medida que o crédito privado consolida sua presença em portfólios globais, a pesquisa deixou claro que o crescimento precisa vir acompanhado de robustez operacional. GPs com a infraestrutura adequada e os especialistas parceiros certos estarão mais bem posicionados para aproveitar as oportunidades no futuro.

