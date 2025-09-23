Empresa de Ribeirão Preto está entre as operadoras mais bem avaliadas do Brasil

A Weclix, operadora de internet sediada em Ribeirão Preto (SP), conquistou posições de destaque no Prêmio Reclame AQUI 2025, um dos principais indicadores de reputação do consumidor no país. A empresa alcançou o segundo lugar no ranking estadual das operadoras de São Paulo e o terceiro lugar em nível nacional, refletindo sua atuação focada em atendimento qualificado e escuta ativa do cliente.

Indicada pela quarta vez consecutiva, a Weclix se consolida entre as operadoras com melhor avaliação no setor de telecomunicações, tradicionalmente marcado por desafios de relacionamento com o consumidor. O Prêmio Reclame AQUI é resultado de votação popular e leva em consideração critérios como índice de resposta, tempo de solução e avaliação final do cliente.

De acordo com Fabricio Kameyama, CEO da Weclix, a boa colocação da empresa no ranking é consequência de um trabalho contínuo de valorização do relacionamento com o usuário. “Esse reconhecimento é resultado de um trabalho consistente, construído todos os dias com base na confiança. Nossa missão vai além de oferecer conexão estável e veloz: buscamos ser acessíveis, resolver com agilidade e ouvir de verdade quem usa nosso serviço. O cliente é, de fato, o centro das nossas decisões”, afirma.

A Weclix mantém sua base administrativa e técnica em Ribeirão Preto, onde foi fundada, e vem ampliando sua atuação para diversas cidades do interior paulista. A expansão da infraestrutura, o atendimento próximo e a atuação regionalizada são algumas das estratégias que sustentam o crescimento da operadora no mercado.

Com a reabertura da votação do Prêmio Reclame AQUI, a empresa reforça seu convite aos clientes para participarem da escolha das melhores empresas do país, acessando o site oficial da premiação ou os canais digitais da Weclix.

Sobre a Weclix

Fundada em Ribeirão Preto, a Weclix é uma operadora de internet que atua com foco em cidades do interior de São Paulo, oferecendo conexão de alta velocidade e atendimento humanizado. A empresa aposta em infraestrutura própria, inovação tecnológica e uma cultura voltada à satisfação do cliente.