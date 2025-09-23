Assistência funeral é opção cobertura dentro do seguro de vida

A contratação de um seguro de vida vai além da proteção financeira, ela pode representar apoio prático e emocional em momentos mais difíceis para a família. Entre as coberturas oferecidas, a assistência funeral é uma opção para os segurados por garantir o suporte necessário à organização, aliviando o peso de decisões administrativas e logísticas em um momento de luto.

O serviço prevê o acompanhamento e a execução de todas as providências relacionadas ao velório, sepultamento ou cremação, oferecendo à família do segurado uma assessoria completa em questões como documentação, preparação do ambiente, transporte, cerimônia e demais etapas do processo.

"O seguro de vida é, hoje, um investimento em segurança, conforto e tranquilidade. Muitos brasileiros têm buscado esse tipo de proteção como forma de garantir que seus entes queridos tenham respaldo prático e financeiro diante de um cenário inesperado", afirma Alessandra Monteiro, Diretora Técnica da Corretora de Seguros Bancorbrás.

O produto também assegura o pagamento do capital segurado aos beneficiários, permitindo que eles tenham recursos para lidar com despesas imediatas ou se reorganizar financeiramente. "O seguro representa uma decisão prudente. Ele alia proteção financeira a um conjunto de serviços que oferecem amparo concreto em momentos de fragilidade", complementa Alessandra.

O mercado tem refletido esse movimento de maior conscientização sobre a importância do seguro de vida. Segundo o Boletim de Seguros divulgado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), a modalidade arrecadou R$ 18,15 bilhões no primeiro semestre de 2025, o que representa um crescimento real de 5,32% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse avanço reforça a busca da população por soluções que unam proteção, planejamento e assistência diante dos imprevistos da vida.