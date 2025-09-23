Assine
Mundo Corporativo

Posiflex revela soluções empresariais mais inteligentes com inovações habilitadas por IA na GITEX GLOBAL 2025

De quiosques habilitados para IA a POS Tap-to-Pay (pagamento por aproximação) de última geração, a Posiflex apresenta inovações que elevam as experiências do cliente, otimizam a eficiência dos negócios e moldam o futuro dos setores de varejo e hospitalidade.

23/09/2025 17:48

Posiflex Technology Inc., líder mundial em sistemas de ponto de venda (POS) e soluções online para offline (O2O), e marca nº 1 de POS no Oriente Médio e na África, irá apresentar seu portfólio de soluções habilitadas por IA de última geração na GITEX GLOBAL 2025, que irá ocorrer de 13 a 17 de outubro no Dubai World Trade Centre. Sob o tema "Capacitando a Economia da IA ??do Futuro com Soluções Empresariais Mais Inteligentes", a Posiflex irá apresentar um portfólio completo de inovações que redefinem o futuro do varejo e da hospitalidade, abrangendo desde quiosques de autoatendimento até tecnologias avançadas de transações sem contato, todas criadas para aperfeiçoar a experiência do cliente, otimizar as operações e acelerar o crescimento dos negócios. Os visitantes são convidados a descobrir estas soluções no estande H15-E50.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250921408062/pt/

Série SCO – Autoatendimento inteligente com tecnologia de IA

A Posiflex também apresenta seus quiosques de autoatendimento (SCO) de última geração, equipados com reconhecimento de produtos por IA, balanças integradas ou scanners RFID, e recursos avançados de prevenção de perdas. Estes recursos aceleram o processo de pagamento, minimizam erros e aumentam a segurança, ao criar uma experiência de compra mais inteligente e conveniente para clientes e varejistas.

Solução POS Tap-to-Pay – Sem contato, segura e rápida

Revolucionando as interações no varejo, a Posiflex apresenta uma solução POS Tap-to-Pay, equipada com sua tecnologia proprietária NFC on Touch e suporte a múltiplas antenas. Demonstrada no elegante terminal POS da Série GT, a solução oferece transações totalmente sem contato com maior velocidade e segurança. Com uma moldura ultrafina de 4 mm, uma tela de alto brilho de 400 nits e excelente resposta ao toque, a Série GT oferece interações suaves e intuitivas. Seu design de dupla face melhora a experiência do cliente, que a torna ideal para ambientes dinâmicos e voltados ao cliente.

Série MT-6200 com acessório TA-650 – Pagamento móvel com máxima flexibilidade

O tablet da Série MT-6200 pode ser combinado com o inovador acessório TA-650, que o transforma em um dispositivo de pagamento totalmente portátil. Esta combinação versátil possibilita que a equipe atenda os clientes em qualquer lugar da loja, que permite uma prestação de serviço mais rápida e flexível, e aumenta a satisfação geral do cliente.

Série KDS – Soluções para cozinhas direcionadas ao desempenho

O novo Kitchen Display System (KDS) de alto brilho com 21,5" foi desenvolvido especificamente para ambientes administrativos exigentes. Com um gabinete vedado e durável, o KDS suporta integração de barras de pressão bar e leitor de código de barras, oferecendo brilho de 400 nits com vidro antirreflexo e anti-impressão digital, que garantem visibilidade nítida mesmo em condições extremas em cozinhas. Este design robusto permite que os operadores otimizem os fluxos de trabalho e mantenham a confiabilidade sob calor e uso intenso.

Na GITEX GLOBAL 2025, a Posiflex também irá apresentar seus mais novos terminais POS e soluções de quiosque, desenvolvidos especificamente para satisfazer as necessidades em constante evolução de empresas modernas nos setores de varejo, hotelaria e restaurantes de serviço rápido. Estas inovações continuam reforçando o compromisso da Posiflex em promover a transformação digital e permitir que as empresas prosperem na era da IA.

Convidamos você a visitar nosso estande H15-E50. Você também pode entrar em contato conosco com antecedência para agendar uma reunião com um de nossos representantes na GITEX GLOBAL 2025, a fim de entender seus desafios, necessidades e requisitos para oferecer soluções de tecnologia de varejo.

Sobre o POSIFLEX Group

O Posiflex Group é uma plataforma de AIoT comercial líder mundial, alimentada por soluções inteligentes de dispositivos incorporados definidos pelo cenário e on-line para off-line (O2O). O Posiflex Group está composto por três marcas: Posiflex, que é uma das cinco principais marcas mundiais em PDV e quiosque; Portwell, que é a Embedded Foundry para AIoT Edge Compute; e KIOSK Information Systems (KIS), que é uma empresa de automação de autoatendimento gerenciado, com a missão comum de possibilitar a otimização da produtividade e a jornada superior do cliente no mundo conectado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contato com a mídia:

Jessie Hsu, Diretora de Marketing, Divisão de Marketing Global

Jessiehsu@posiflex.com.tw


Fonte: BUSINESS WIRE

