Hospital Itaci promove ações para conscientização do câncer infantojuvenil

Setembro dourado é o mês de conscientização sobre o câncer infantojuvenil e, há dez anos, o Itaci - Instituto de Tratamento do Câncer Infantil participa deste movimento, idealizado pela Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer (CONIACC).

O câncer infantojuvenil é um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais, podendo ocorrer em qualquer local do organismo. A enfermidade representa a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 18 anos no Brasil.

Essa é a justificativa para incentivar o rastreamento da doença, que se diagnosticada precocemente e tratada em centros especializados, possui 80% de chances de cura.

Por isso, para chamar a atenção da população, o Itaci promove ações abertas ao público.

Parceria com a CPTM

No dia 24 de setembro, das 10h às 12h, o time da Fundação Criança - Itaci estará na estação Palmeiras-Barra Funda (Rua Bento Teobaldo Ferraz, 119 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01156-001), da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para disseminar informações sobre a doença, reforçando a importância do diagnóstico precoce e entregando materiais com informações educativas.

“Muitos sintomas do câncer infantojuvenil podem ser confundidos com outras doenças, que são comuns na infância e a ação foca nesse objetivo: alertar pais, familiares e a população para que saibam reconhecer esses sinais para procurar um especialista”, argumenta Liliane Moraes, Gerente Administrativa da Fundação Criança - Itaci.

Na mesma estação, das 10h às 12h, haverá um espaço para corte de cabelos e totem para recebimento de mechas, uma parceria do Itaci com a ONG Rapunzel Solidária, organização sem fins lucrativos, que confecciona perucas, sem custo, e doa aos pacientes do Itaci, quando solicitado. “Esta iniciativa tende a minimizar fragilidades na identidade de algumas crianças e adolescentes em tratamento”, explica Liliane Moraes.

Sinais e sintomas

Os tipos mais frequentes do câncer infantojuvenil são as leucemias (que afetam os glóbulos brancos), tumores do sistema nervoso central e linfomas (sistema linfático); também merecem atenção o neuroblastoma (que acomete as células do sistema nervoso periférico, frequentemente localizadas no abdômen); o tumor de Wilms (renal); o retinoblastoma (afeta a retina, fundo do olho); o germinativo (das células que vão dar origem aos ovários ou aos testículos); o osteossarcoma (ósseo); e os sarcomas (tumores de partes moles).

“Se você ou alguém que conhece notar um sintoma em alguma criança ou adolescente, não tenha medo de buscar ajuda médica. O diagnóstico no início é um divisor de águas. Ele não só aumenta as chances de cura, mas também permite que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida durante e após o tratamento em comparação com o diagnóstico em estágio avançado”, explica Dra. Lilian Cristofani, diretora médica do Itaci.

É importante ficar atento aos sinais, entre eles, febre persistente; náusea; nódulo ou inchaço ao redor do pescoço, abdômen, tórax, pelve ou axilas; palidez; dores de cabeça; dores persistentes em áreas do corpo; mudanças de visão; cor esbranquiçada atrás da pupila; e perda de peso repentina.

Sobre o Itaci – Instituto de Tratamento do Câncer Infantil

Construído a partir de uma parceria entre a Fundação Criança, Ação Solidária Contra o Câncer Infantil (ASCCI) e a Fundação Oncocentro de São Paulo, o Itaci é um hospital público que iniciou suas atividades em 2002, e é ligado ao Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), unidade que integra o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Oferece tratamento para crianças e adolescentes, diagnosticados com câncer e outras doenças hematológicas ou raras, de 0 a 18 anos.

Atuante na área de oncologia pediátrica no Brasil, realizou, em 2024, cerca de 12 mil consultas médicas ambulatoriais, mais de 5 mil consultas multiprofissionais, em torno de 5.800 mil sessões de quimioterapia e 526 internações. Entre as especialidades atendidas: leucemias, linfomas, neuroblastomas, sarcomas das partes moles, retinoblastomas, doenças hematológicas não oncológicas e tumores sólidos (do sistema nervoso central, ósseos, das células germinativas, renais e hepáticos).

