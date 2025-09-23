Banco do Brasil promove leilões de imóveis com desconto

O Banco do Brasil realiza, neste mês de setembro, três leilões públicos de 142 imóveis residenciais e comerciais, distribuídos por várias regiões do país. Muitos contam com locação simultânea parcial ou integral, o que pode garantir renda imediata ao comprador. A iniciativa oferece condições atrativas para quem deseja investir ou adquirir um imóvel.

Os lances já estão abertos, no site Lance no Leilão, e as sessões públicas acontecem nos dias 23, 25 e 30 de setembro.

Entre as oportunidades, destacam-se:

Imóveis comerciais desocupados com até 52% de desconto em relação ao valor de mercado. A sessão ocorre no dia 25 de setembro, às 14h , com duas unidades em São Paulo e uma no Rio de Janeiro.

com até em relação ao valor de mercado. A sessão ocorre no dia , com duas unidades em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. 65 imóveis próprios do BB que serão comercializados com locação simultânea parcial ou integral, o que pode garantir retorno imediato ao comprador. Os estados com maior número de ofertas são: São Paulo (17), Rio Grande do Sul (9), Minas Gerais (8) e Rio de Janeiro (6). A sessão será realizada no dia 25 de setembro, às 11h .

próprios do BB que serão comercializados com locação simultânea parcial ou integral, o que pode garantir ao comprador. Os estados com maior número de ofertas são: São Paulo (17), Rio Grande do Sul (9), Minas Gerais (8) e Rio de Janeiro (6). A sessão será realizada no dia . 74 imóveis distribuídos por 18 estados, com destaque para São Paulo (24), Pernambuco (6), Espírito Santo (5), Goiás (5) e Minas Gerais (5). As sessões acontecem em duas etapas: 23 e 30 de setembro. Nos dois dias, as sessões serão realizadas às 11h30.

Como participar

Os interessados devem acessar www.seuimovelbb.com.br ou www.lancenoleilao.com.br, onde estão disponíveis os editais completos, fotos, descrições dos imóveis e condições de participação. Os lances são realizados de forma 100% online, com segurança, transparência e praticidade.