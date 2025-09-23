Andersen Consulting aprofunda capacidades tecnológicas com Indigo

A Andersen Consulting expande suas capacidades de transformação tecnológica através de um novo Contrato de Cooperação com a Indigo, uma empresa de consultoria especializada com sede em Portugal e reconhecida por sua experiência em executar estratégias digitais com low-code e IA.

Dirigida pelo Sócio-Gerente Frederico Mangas, a Indigo se estabeleceu como uma empresa de consultoria confiável para empresas que estão em jornadas complexas de transformação digital. A empresa utiliza tecnologia low-code, sobretudo a plataforma OutSystems, para desenvolver aplicativos colaborativos móveis e de web, soluções aperfeiçoadas por IA e sistemas cruciais para empresas em diversos setores. Reconhecida pela velocidade e flexibilidade de sua entrega, a Indigo está integrada perfeitamente aos ecossistema de clientes, ao otimizar ativos existentes e, ao mesmo tempo, viabilizar novos aplicativos e processos que estendem e conectam as experiências do usuário entre os sistemas. Os serviços da empresa abrangem todo o ciclo de vida da transformação, desde a ideação e a concepção de UX até a implantação, o suporte e a otimização contínua, tudo entregue com um enfoque pragmático com foco em resultados de negócios mensuráveis.

"Na Indigo, nossa meta é interligar estratégia e execução mediante soluções digitais inteligentes que ajudem nossos clientes a se adaptar, expandir e inovar", disse Frederico. "Combinamos experiência técnica com uma profunda compreensão do ambiente empresarial, ajudando organizações a converter ambição em resultados práticos. A cooperação com a Andersen Consulting nos permite ampliar este impacto, que contribui com nossa experiência para iniciativas de transformação a nível mundial."

"A especialização da Indigo em desenvolvimento low-code e baseado em IA adiciona um valioso nível às nossas capacidades de transformação tecnológica", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Frederico e sua equipe trazem uma mentalidade perspicaz e centrada na entrega, alinhada a nosso enfoque de gerar resultados mensuráveis ??para clientes através da tecnologia."

A Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, que fornece consultoria de classe mundial, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade mundial e experiência em consultoria, em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 600 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

