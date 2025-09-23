Turnê da Coleção Douradinho passa por escolas do Espírito Santo

Entre 22 de setembro e 3 de outubro, o escritor e educador ambiental Thiago Cascabulho concluirá sua passagem por três cidades do Espírito Santo (Linhares, Aracruz e Serra), no intuito de promover o Projeto Coleção Douradinho. A turnê, que já percorreu Vitória e São Mateus, reuniu 3.400 pessoas em 37 apresentações e prevê a realização de mais 38 encontros com estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental de escolas municipais, com público estimado em mais de 3 mil crianças.

A Coleção Douradinho é um programa de educação ambiental, voltado para a primeira infância ou estudantes em fase de letramento, que utiliza a literatura como ferramenta de aprendizado, por meio das publicações do escritor ‘Amiga Lata, Amigo Rio – 1ª Infância’, ‘Lua, Colar, Coral, Mar – 1ª Infância’, além de ações pedagógicas que visam sensibilizar a respeito da importância da preservação das águas. Durante os encontros, Thiago Cascabulho contará dos bastidores da criação das histórias do peixe cascudo Douradinho, da tartaruga Zica e do Coral Jaci, abordando temas como poluição e regeneração ambiental.

Ao todo, 1.300 exemplares de cada um dos dois livros e a cartilha pedagógica foram distribuídos para as escolas públicas das cidades participantes deste ano. Todo o material já está disponível no site do projeto, e qualquer interessado pode acessá-lo em PDF e nas versões em áudio ou vídeo. Também está disponível um curso de Ensino à Distância (EAD) para educadoras, com emissão de certificado pela Pedagogia para Liberdade.

“Esta será uma viagem mais que especial. Voltarei até Linhares, cidade onde em dezembro de 2015, quando a lama do desastre no Rio Doce tinha recém-chegado ao mar, vi uma enorme tartaruga-de-couro desovando na praia, momento que me inspirou a escrever o livro Lua, Colar, Coral, Mar”, conta, animado, Thiago Cascabulho.

Valendo-se deste reencontro com o litoral do ES e os 10 anos do desastre de Mariana, o projeto Coleção Douradinho também prevê o lançamento, em novembro, de um vídeo documentário chamado “Memórias da Terra Molhada”, dirigido pelo cineasta Dario José, abordando a educação ambiental na primeira infância.

Informações adicionais sobre a Coleção Douradinho estão disponíveis em www.colecaodouradinho.com.br.

Agenda

O autor Thiago Cascabulho estará presente em escolas: Linhares: 22, 23 e 24 de setembro; Aracruz: 25 e 26 de setembro e Serra: 29 e 30 de setembro e 1, 2 e 3 de outubro.

Sobre o projeto Coleção Douradinho

Coleção Douradinho é um programa de incentivo à leitura e educação ambiental em defesa das águas, voltado para estudantes de 5 a 8 anos, que em 2025 e 2026 recebe patrocínio da TAG e do Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e envolve a distribuição de 2.700 exemplares dos livros ‘Amiga Lata, Amigo Rio’– 1ª Infância’ e ‘Lua, Colar, Coral, Mar – 1ª Infância’, além de cerca de 130 encontros com o autor em 13 cidades do Espírito Santo entre 2025 e 2026.

Site da Escola Douradinho: www.escoladouradinho.com.

Sobre a TAG

A Companhia detém a mais extensa rede de gasodutos de transporte de gás do país, com mais de 4.500 km, que atravessam quase 200 municípios de dez estados brasileiros. São cerca de 3.700 km na região costeira do Brasil – nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro –, e outros 800 km no Amazonas. No Espírito Santo, a TAG tem cerca de 540 km de gasodutos em operação que atendem a distribuidora local, a ESGás – Companhia de Gás do Espírito Santo, além de empresas do setor de Óleo e Gás (O&G), assim alcançando indústrias e térmicas locais. Tem como acionistas a ENGIE, com 50% de participação, importante player na transição energética global, com o propósito de acelerar a transição para uma economia neutra em carbono e que, no Brasil, é líder em energia 100% renovável, atuando em geração, comercialização e transmissão de energia elétrica, transporte de gás e soluções energéticas. Os demais 50% pertencem ao CDPQ, grupo de investimentos global com forte atuação no Brasil. Site: https://ntag.com.br/



