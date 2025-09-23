Sustentabilidade é chave para mudar ponteiro na preferência

Segundo a pesquisa da Union+ Webster, 87% dos brasileiros dão preferência a produtos de companhias comprometidas com práticas sustentáveis. Essa mudança de comportamento reforça iniciativas como o selo eureciclo, presente hoje em mais de 7 mil marcas que atuam pela gestão responsável de resíduos.

O selo, estampado em embalagens de diferentes setores, funciona como um convite à conscientização coletiva sobre reciclagem e consumo responsável. “Hoje, a sustentabilidade não é apenas uma tendência, mas o coração da estratégia de marketing. Os consumidores buscam marcas que compartilhem seus valores, e a conexão com eles se dá por meio da transparência e de ações genuínas. Nessa tendência, o selo é a comunicação transparente de sustentabilidade, uma forma de impulsionar o brand equity, elevar a reputação e o posicionamento de forma autêntica”, afirma Camila Bós Vidal, Head de Marketing da eureciclo.

Além da conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ter uma comunicação de sustentabilidade, como o selo eureciclo, estampado nas embalagens pode evidenciar a importância do tema para a estratégia da marca e garantir uma conversa direta com o consumidor. “Quando a eureciclo firma uma nova parceria, o processo de onboarding do nosso time é dedicado a orientar o que e como comunicar o tema e a compensação equivalente de embalagens por meio do nosso selo, tendo transparência e reforçando o comprometimento das empresas com essa pauta. Quanto mais marcas levarem o selo para as ruas, mais estaremos dando visibilidade para toda a cadeia de reciclagem no Brasil”, completa Vidal.

Desde sua fundação, a eureciclo já garantiu a destinação correta de mais de 1,7 milhão de toneladas de resíduos, beneficiando diretamente mais de 14 mil famílias, somente em 2024, que vivem da reciclagem e evitando a emissão de cerca de 3.500.300 tCO?e, de acordo com o Relatório de Desempenho. Atualmente, a empresa atua ao lado de mais de 500 parceiros em todo o Brasil.

A eureciclo também é certificada como Empresa B, reconhecida por equilibrar impacto social e ambiental em seu modelo de negócios, e já foi premiada nacional e internacionalmente pela contribuição para a economia circular.