Estaleiro: o refúgio que redefine o perfil do cliente em SC

A força do mercado imobiliário de alto padrão em Balneário Camboriú (SC) já não é mais uma crescente: virou realidade. A cidade segue liderando o ranking nacional com o metro quadrado mais caro do Brasil, alcançando R$ 14.839 em setembro de 2025, uma valorização de 9,98% nos últimos 12 meses segundo o índice FipeZAP. Mas enquanto o centro da cidade e a Praia Brava costumam atrair o público em busca de agito e de um lifestyle high profile, uma localização exclusiva tem chamado a atenção como um santuário do “luxo silencioso”.

A Praia do Estaleiro, localizada a cerca de 12 km do centro da cidade, se diferencia por restrições urbanísticas que podem ser vistas como diferencial: de acordo com o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Costa Brava, apenas 40% da área é liberada para construção, enquanto os outros 60% permanecem preservados, mantendo a Mata Atlântica e a orla praticamente intocadas. Segundo a arquiteta Juliana Castro, os limites de prédios a três andares garantem ainda integração com o entorno natural, reforçando o conceito de quiet luxury e de um ambiente discreto e sofisticado.

“Com uma combinação de natureza preservada, baixa densidade urbana e infraestrutura de alto padrão, a Praia do Estaleiro tem atraído cada vez mais clientes que buscam ir além da valorização patrimonial: priorizam refúgio, privacidade e experiências genuínas de bem-estar”, explica. Além disso, reconhecimentos internacionais como o selo Bandeira Azul e o prêmio de melhor “praia de vila” entre 57 praias das Américas e do sudoeste da Europa, destacam a região.

Um relatório da The Wealth Report corrobora esse movimento, evidenciando que os clientes de alto padrão têm mudado seu comportamento. Se antes o foco eram edifícios luxuosos no centro da cidade, hoje, a sustentabilidade, o contato com a natureza e a autenticidade superam a simples aquisição de metragem quadrada. Paralelamente, fundos imobiliários e family offices nacionais e internacionais já representam até 25% das transações de alto valor, frente a 5% em 2020.

“O litoral deixou de ser um lugar de descanso eventual. Virou Base. Plano A. E quem entendeu isso, está investindo com inteligência”, observa Marcus Araújo, especialista do setor e CEO da Datastore. “Hoje, os investidores buscam não apenas imóveis, mas experiências que integrem bem-estar, privacidade e contato direto com a natureza. Esse movimento exige que construtoras e incorporadoras repensem seus projetos, oferecendo produtos que combinem sustentabilidade, sofisticação discreta e lifestyle autêntico.”

De acordo com estudos imobiliários da região, o perfil do comprador também evoluiu: investidores estrangeiros vêm de Europa, América do Norte, Oriente Médio e Ásia em busca de alocar ativos de forma inteligente, enquanto brasileiros de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e, principalmente, Santa Catarina, buscam uma segunda residência em destinos seguros, afirma o documento. “Com alto poder aquisitivo, quem procura endereços como o Estaleiro também valoriza a discrição à ostentação, e quer se conectar com o estilo de vida e a natureza através da exclusividade, de empreendimentos nobres, acabamento impecável e design atemporal”, finaliza Araújo.

Experiência entre mar e mata atlântica

Para responder a essas mudanças no perfil de investidores e clientes, surgem projetos como o ENÁ, da ABC Empreendimentos. Com um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$150 milhões e entrega prevista para julho de 2027, a arquitetura é assinada por Jayme Bernardo. São seis mansões suspensas com plantas de 400 a 640 metros quadrados, todas diferentes entre si, reforçando o conceito de exclusividade. Cada residência valoriza a biofilia, integrando mar, montanha e paisagismo natural, e oferece materiais nobres, acabamento sofisticado e tecnologia de automação.

“O ENÁ nasce da combinação entre localização estratégica, brisa do mar, sustentabilidade, design e privacidade, oferecendo um verdadeiro lifestyle de wellness”, destaca Thiago Cabral, CEO da ABC Empreendimentos. “Cada detalhe do projeto foi cuidadosamente planejado para proporcionar conforto, exclusividade e conexão com a natureza, entregando uma experiência de bem-estar e sofisticação. Nosso compromisso é oferecer residências que atendam aos mais altos padrões internacionais de qualidade, segurança e sustentabilidade.”

O empreendimento conta com placas solares e eficiência energética, controle de acesso e sistema de câmeras, além de paisagismo automatizado, assinado pela JA8, que preserva a vegetação em todas as estações. Cada detalhe estrutural também prioriza a harmonia com o entorno natural, incluindo guarda-corpos “Q-Railing” de perfil oculto e esquadrias recolhíveis, promovendo a privacidade das unidades sem comprometer a integração com a natureza.

O ENÁ busca ainda certificações internacionais como o GBC (Green Building Council) e o Fitwel, reforçando seus padrões de sustentabilidade e qualidade de vida, além de consolidar o empreendimento como uma opção estratégica de investimento para quem prioriza retorno a longo prazo.

Fotos do empreendimento disponíveis em https://drive.google.com/drive/folders/18_wBjR5SOCMRxpySsatIy7AEzMvyA_jX?usp=sharing