Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Cargas de alto valor causam mudanças no perfil das seguradoras

O transporte de cargas de alto valor tem exigido das seguradoras uma nova abordagem na gestão de risco, com soluções mais personalizadas e suporte técnico especializado.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/09/2025 12:42

compartilhe

Siga no
x
Cargas de alto valor causam mudanças no perfil das seguradoras
Cargas de alto valor causam mudanças no perfil das seguradoras crédito: DINO

A arrecadação com seguros de transporte de carga no Brasil chegou a R$?2,7 bilhões entre janeiro e maio de 2025, representando um aumento de 11,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo relatório da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). O avanço pode indicar uma mudança no perfil das apólices e no comportamento das seguradoras.

Com mais de duas décadas de atuação no mercado, a Zanini Seguros destaca que a complexidade das operações logísticas e o crescimento das perdas associadas a sinistros estão entre os principais fatores por trás dessa mudança.

“Hoje, não basta oferecer uma cobertura ampla. É preciso entender o contexto da operação, o tipo de carga, as rotas utilizadas e o nível de controle da cadeia logística. Esse é o papel da gestão de risco personalizada”, explica Cesar Zanini, fundador e diretor da corretora.

Dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT) revelam que, em 2024, os roubos de cargas no Brasil geraram prejuízos superiores a R$ 1,2 bilhão, sendo os eletrônicos, medicamentos e alimentos os segmentos mais afetados. Segundo Zanini, esse cenário reforça a importância de medidas preventivas integradas, como escolta armada, monitoramento em tempo real e análise de inteligência de risco.

A Zanini Seguros atua com corretagem técnica e consultiva, apoiando transportadoras, operadores logísticos e embarcadores em todo o país. A empresa também oferece suporte em casos de sinistro e participa ativamente da revisão de rotinas operacionais dos clientes. “Cada negócio exige uma estratégia específica para proteger sua carga e mitigar riscos”, completa Zanini.



Website: https://www.linkedin.com/company/zaniniseguros/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay