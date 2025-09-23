Cargas de alto valor causam mudanças no perfil das seguradoras

A arrecadação com seguros de transporte de carga no Brasil chegou a R$?2,7 bilhões entre janeiro e maio de 2025, representando um aumento de 11,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo relatório da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). O avanço pode indicar uma mudança no perfil das apólices e no comportamento das seguradoras.

Com mais de duas décadas de atuação no mercado, a Zanini Seguros destaca que a complexidade das operações logísticas e o crescimento das perdas associadas a sinistros estão entre os principais fatores por trás dessa mudança.

“Hoje, não basta oferecer uma cobertura ampla. É preciso entender o contexto da operação, o tipo de carga, as rotas utilizadas e o nível de controle da cadeia logística. Esse é o papel da gestão de risco personalizada”, explica Cesar Zanini, fundador e diretor da corretora.

Dados da Confederação Nacional do Transporte (CNT) revelam que, em 2024, os roubos de cargas no Brasil geraram prejuízos superiores a R$ 1,2 bilhão, sendo os eletrônicos, medicamentos e alimentos os segmentos mais afetados. Segundo Zanini, esse cenário reforça a importância de medidas preventivas integradas, como escolta armada, monitoramento em tempo real e análise de inteligência de risco.

A Zanini Seguros atua com corretagem técnica e consultiva, apoiando transportadoras, operadores logísticos e embarcadores em todo o país. A empresa também oferece suporte em casos de sinistro e participa ativamente da revisão de rotinas operacionais dos clientes. “Cada negócio exige uma estratégia específica para proteger sua carga e mitigar riscos”, completa Zanini.