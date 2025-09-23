Assine
Compra de carta contemplada evita espera em consórcio

No mercado de cartas contempladas de consórcios imobiliários, indivíduos que não desejam mais utilizar seus créditos vendem o direito de uso para empresas. Estas, por sua vez, revendem para quem não quer esperar pela contemplação

23/09/2025 12:29

As adesões e o volume de créditos comercializados em consórcios imobiliários cresceram mais de 50% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), foram 284,6 mil cotas vendidas e R$ 54,3 bilhões de créditos comercializados entre janeiro e março.

Nos consórcios imobiliários, um grupo de pessoas se une e passa a fazer contribuições mensais com o objetivo de adquirir um imóvel. O sistema funciona sem a cobrança de juros e com a possibilidade de ser contemplado por sorteio ou lance. Tudo isso é organizado por uma administradora, que cobra uma taxa pelo trabalho.

Em meio ao crescimento dos consórcios imobiliários, há quem recorra às chamadas cartas contempladas. Nesse mercado, indivíduos que foram contemplados e não desejam mais utilizar seus créditos vendem o direito de uso para empresas, como explica Renato Nogueira. Ele é fundador da Rejux, empresa especializada em investimentos, cartas de crédito contempladas, financiamentos e home equity.

"Após comprar os créditos — com seus direitos de transferência —, a empresa que faz a compra desse consórcio contemplado, como a Rejux, assume aquele consórcio e o revende para quem precisa de crédito e e não quer esperar pela contemplação", diz Nogueira.

Segundo ele, no mercado tradicional, as pessoas dependem de avaliações extremamente rigorosas dos bancos, que muitas vezes não liberam o capital necessário para o cliente. 

“O consórcio contemplado também passa por análise, como nos bancos, mas, na maioria das vezes, oferece possibilidades muito maiores de aprovação e tende a liberar valores mais altos, dando oportunidades a muito mais pessoas. Sem falar que as parcelas normalmente podem ter prazos mais confortáveis e as taxas são competitivas em comparação com os juros bancários”, salienta Nogueira.

Outro ponto que pesa na decisão de quem opta por adquirir cartas contempladas de crédito imobiliário é o tempo de espera. “Em relação ao consórcio tradicional, a grande questão é a incerteza de quando será contemplado. Se o cliente precisa realizar algo hoje, não pode esperar e não quer continuar dando dinheiro para o banco, ele pode ter, na carta contemplada, uma alternativa”, destaca o empresário.

Cuidados ao adquirir uma carta contemplada

Nogueira explica que há alguns cuidados a serem tomados antes de adquirir uma carta contemplada. Primeiramente, o interessado deve analisar há quanto tempo a empresa está no mercado. 

“Depois, é muito importante avaliar a estrutura dessa empresa — como suas avaliações no Google, redes sociais e, principalmente, o seu posicionamento. Analisar sites como o Reclame Aqui e o JusBrasil também pode ajudar a identificar se a empresa possui problemas não resolvidos”, menciona. 

Um ponto importante é analisar se a empresa oferece um contrato claro, garantindo a segurança da transação e da operação, bem como o apoio no processo de faturamento.

“Por fim, é essencial que essa empresa tenha um consultor capaz de entender e aconselhar o cliente com sinceridade, avaliando as possibilidades disponíveis e buscando alternativas que realmente atendam todas as necessidades, com acompanhamento do começo até o fim do processo”, afirma Nogueira.

Na visão dele, a empresa deve ter visão de longo prazo e preferir “perder uma venda hoje e ganhar uma recomendação amanhã, do que fechar uma venda a qualquer custo e perder a reputação”. 

O empresário revela que, em breve, a Rejux lançará uma plataforma na qual empresas e usuários verificados poderão cadastrar suas cartas contempladas. “O objetivo é que as pessoas possam encontrar cartas sob medida e comprar com segurança”, diz.

Para saber mais, basta acessar: https://gruporejux.com.br/







Website: https://gruporejux.com.br/

overflay