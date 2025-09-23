Assine
Conexia lança escola bilíngue com dupla certificação

AZ Bilingual School inicia operação em 2026. O projeto já conta com dez unidades licenciadas e negociações em andamento com empresários do setor educacional.

23/09/2025 12:29

A Conexia Educação anunciou o lançamento do AZ Bilingual School, um novo modelo de escola que integra formação bilíngue e currículo voltado para alto desempenho acadêmico. O início das operações está previsto para 2026, com dez licenciamentos confirmados e rodadas de negociação em andamento em diferentes regiões do país.

O modelo une a preparação para vestibulares e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) à formação bilíngue estruturada desde a Educação Infantil. Inclui dupla certificação, nacional e internacional, em parceria com a Pluris Academy, dos Estados Unidos, além de projetos de inovação vinculados a instituições internacionais.

A proposta prevê que os estudantes da Educação Infantil tenham até 50% da rotina em inglês. No Ensino Fundamental, o percentual varia conforme a etapa, e no Ensino Médio os alunos podem concluir o programa com certificação internacional de Cambridge e o diploma do High School norte-americano.

O formato contempla também o desenvolvimento de competências socioemocionais e de raciocínio crítico, alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A grade curricular é complementada por programas em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM), em parceria com a Digital Media Academy.

Segundo a Conexia, o objetivo é expandir o projeto para até 200 escolas nos próximos três anos.



Website: https://www.linkedin.com/showcase/azbilingualschool/

