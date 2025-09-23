Eco Expo 2025 destaca inovações ambientais em SP

A Eco Expo 2025 será realizada de 21 a 23 de outubro, das 13h às 20h, no Expo Center Norte – Pavilhão Branco, em São Paulo. Considerada pela Prefeitura do Estado de São Paulo como a maior feira da América Latina voltada à gestão integrada de resíduos sólidos, reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável, o evento deve atrair mais de 14 mil visitantes e reunir mais de 250 marcas globais.

Nesta edição, a feira contará com o Fórum Eco Expo, que trará uma programação voltada a temas centrais para o setor, como reciclagem, biogás e biometano, resíduos têxteis, compostagem, inovação tecnológica e responsabilidade estendida na logística reversa.

O Expo Center Norte, sede do evento, está localizado próximo à estação de metrô Portuguesa-Tietê e ao Terminal Rodoviário Tietê. O espaço já recebeu grandes eventos como a Comic Con Experience (CCXP), a Hospitalar e a Bienal do Livro de São Paulo, demonstrando sua capacidade para abrigar feiras de grande porte.

Entre os expositores confirmados está a Contemar Ambiental, empresa especializada em conteinerização no Brasil. A empresa apresentará soluções e produtos voltados à otimização da coleta e à melhoria da qualidade urbana.

De acordo com Márcio Welsh, diretor comercial da Contemar Ambiental, a participação reforça a relevância do encontro: “Na nossa visão, este é o evento mais importante do setor. Estar presentes é essencial para mostrar as novidades, soluções e produtos que a Contemar oferece.”

Destaques da Eco Expo 2025:



Programação técnica : Fórum Eco Expo com painéis sobre economia circular, inovação tecnológica, energia sustentável, educação ambiental e pautas emergentes como a COP30 .

: Fórum Eco Expo com painéis sobre economia circular, inovação tecnológica, energia sustentável, educação ambiental e pautas emergentes como a . Networking estratégico: ampla participação de empresas nacionais e internacionais que atuam em gestão de resíduos, saneamento e limpeza urbana.

Com foco em inovação e networking, a Eco Expo 2025 se apresenta como um dos principais espaços de debate e geração de negócios para o setor ambiental no Brasil.