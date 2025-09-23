Alimentação saudável impulsiona redes de franquias no Brasil

O mercado de alimentação saudável segue em expansão no Brasil, impulsionado por uma mudança consistente no comportamento dos consumidores. A busca por opções mais equilibradas e práticas tem refletido diretamente no desempenho das redes de franquia que atuam nesse segmento. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de alimentação registrou um crescimento de 15,6% no faturamento em 2024, com destaque para marcas que oferecem produtos voltados à saúde e ao bem-estar.



Esse movimento foi evidenciado na última edição da premiação As Melhores Franquias do Brasil 2025, promovida pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios em parceria com a Serasa Experian. Das 93 redes que conquistaram a nota máxima de cinco estrelas, a Sucão foi um dos destaques na categoria de alimentação saudável. A marca, que atua com foco em produtos naturais e refeições equilibradas, foi a única do segmento a receber essa classificação.



Para Henrique Soré, CEO da Sucão, o reconhecimento é resultado de um trabalho contínuo voltado à promoção de hábitos saudáveis. “A rede foi a única marca de alimentação saudável reconhecida com a nota máxima na pesquisa. Isto mostra o comprometimento com o propósito de promover uma vida mais saudável para todos do nosso ecossistema, o que implica também garantir um modelo de negócio consistente”, afirma.



A mudança de comportamento do consumidor é apontada pelo executivo como um dos principais fatores que explicam o crescimento do setor. “Hoje há muito mais acesso e facilidade das informações, que, em conjunto com os avanços na ciência dos alimentos, cria um cenário no qual o público consegue entender a importância que a alimentação saudável tem na sua vida e como é possível inserir uma alimentação equilibrada, seja qual for sua rotina”, observa.



A conexão entre saúde, bem-estar e conveniência tem se fortalecido nos últimos anos, e as redes de franquia que conseguem alinhar esses três pilares tendem a se destacar. Conforme revela o levantamento da ABF, apenas no primeiro trimestre de 2025 o segmento já registrou números positivos, com crescimento de 6% no volume de unidades e 4% de faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior.



“Para investidores interessados no setor de alimentação saudável, trata-se de um momento favorável. O segmento apresenta crescimento contínuo e apelo entre jovens, famílias e consumidores que priorizam bem-estar e qualidade de vida”, avalia Soré.



Segundo o CEO, a marca tem apostado em uma comunicação que valoriza escolhas reais e acessíveis. “O Sucão sempre vai manter um mix de produtos com opções que ofereçam alimentação saudável para qualquer hora do dia, facilitando uma rotina saudável em vários cenários. Além de incentivar que todos estejam sempre em movimento, seja com práticas de esporte ou atividade física que mais combine com seu estilo de vida”.



“Também expomos em nossa comunicação que não precisa ser um atleta de alta performance. Mostramos diversas práticas que tornam a vida mais leve, focando na vida real e em escolhas saudáveis no dia a dia”, complementa.



O cenário atual também aponta para tendências que devem moldar o mercado nos próximos anos. Para Soré, a expectativa é de que novos estudos sobre os impactos dos alimentos ultraprocessados continuem influenciando as decisões de consumo. “É provável que surjam cada vez mais pesquisas que comprovem os malefícios desses alimentos e que, naturalmente, tragam à tona a necessidade de buscarmos opções saudáveis”, afirma.



Ao mesmo tempo, a rotina acelerada da sociedade moderna tem ampliado a demanda por soluções práticas. “A dinâmica da sociedade atual traz uma demanda cada vez mais exigente com o tempo, com forte apreço pela alimentação fora do lar. Então, a rede que melhor conseguir se posicionar diante deste movimento, sem criar barreiras para o consumo, continuará se destacando dentre as demais”, conclui.



