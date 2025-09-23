Contador atua como linha de defesa no compliance empresarial

A atuação do contador vai além do registro de transações e da elaboração de demonstrações financeiras. No contexto de compliance empresarial, ele atua como linha de defesa, assegurando que processos estejam alinhados às exigências legais e normativas. Essa função envolve a interpretação de leis, o acompanhamento de mudanças regulatórias e a implementação de controles internos capazes de prevenir falhas e irregularidades.

O trabalho de prevenção de riscos começa na análise e conciliação das informações financeiras. A detecção precoce de inconsistências permite corrigir desvios antes que se tornem problemas significativos. Ao mesmo tempo, o contador orienta a liderança sobre impactos de decisões estratégicas na conformidade regulatória, integrando as áreas administrativa, fiscal e jurídica.

No campo do compliance, o contador atua em sintonia com frameworks de governança, como os divulgados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Essa integração reforça práticas de auditoria interna, gestão de riscos e transparência nas informações divulgadas a stakeholders. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), empresas com boas práticas de governança apresentam maior resiliência em períodos de crise, o que reforça a importância do alinhamento contábil às normas de compliance.

“O acompanhamento técnico-contábil garante conformidade e reduz a exposição a riscos que podem comprometer a continuidade do negócio”, afirma Adriana Matos, COO da Person Consultoria.

Segundo Adriana, “a função também abrange a preparação para fiscalizações e auditorias externas. Com documentação organizada, processos claros e controles testados, a empresa demonstra solidez operacional e responsabilidade na gestão dos recursos. Esse preparo fortalece a confiança de investidores, parceiros e órgãos reguladores.”

Adriana complementa que “ao assumir um papel ativo na prevenção e no compliance, o contador contribui para que a organização opere de forma sustentável e alinhada às melhores práticas de governança. Essa atuação estratégica transforma a contabilidade em um dos principais pilares de proteção e continuidade do negócio.”

Sobre a Person Consultoria

