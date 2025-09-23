Pesquisa revela alto índice de satisfação dos moradores do Jardim das Perdizes
Moradores dizem que não pretendem se mudar nos próximos três anos
Na zona oeste da cidade de São Paulo, o bairro Jardim das Perdizes vem conquistando cada vez mais visitantes e seus atuais moradores. Uma pesquisa feita pela AMO (Associação dos Moradores do Jardim das Perdizes) revelou que limpeza, áreas verdes e segurança estão entre os maiores motivos de orgulho de quem vive ou frequenta o bairro. Mais de 80% dos entrevistados disseram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o local.
Na infraestrutura urbana, destacaram-se a limpeza recebeu 84% de aprovação e manutenção das áreas verdes com 84% de avaliações positivas.
Com seu grande parque central, ruas arborizadas e áreas verdes preservadas, o Jardim das Perdizes é visto por muitos como um verdadeiro oásis na capital paulista, um lugar que oferece tranquilidade e qualidade de vida, mas sem perder a integração com a cidade.
O Parque Jardim das Perdizes, um dos principais espaços de lazer da região, obteve avaliação positiva de oito em cada dez moradores. A acessibilidade foi o item mais bem avaliado, com 92% de aprovação, seguida da manutenção das áreas verdes (84%) e da infraestrutura como playground, bancos e equipamentos esportivos (71%).
Para a Tecnisa, responsável pela idealização e construção do bairro Jardim das Perdizes, e apoiadora da AMO, entidade encarregada da manutenção e conservação do parque, os resultados refletem um trabalho contínuo de cuidado com o espaço urbano. “Nosso compromisso é garantir que o Jardim das Perdizes continue sendo um exemplo de planejamento, organização e bem-estar, com infraestrutura de qualidade e áreas verdes preservadas para que todos possam usufruir”, afirma Fernando Tadeu Perez, CEO da Tecnisa.
A segurança é outro ponto forte. A presença de segurança privada foi aprovada por 72%, e o sistema de câmeras de monitoramento, por 76%. A pesquisa também aponta que a sensação de segurança tem forte correlação com a satisfação geral dos moradores.
Além dos indicadores positivos, 82% dos moradores disseram ter a intenção de continuar vivendo no Jardim das Perdizes nos próximos três anos, reforçando a percepção de que a combinação entre infraestrutura bem mantida, preservação ambiental e segurança estruturada é determinante para a qualidade de vida na região.
Todos os dados apresentados são fruto de uma pesquisa realizada pela NOZ Inteligência, a pedido da AMO (Associação dos Moradores do Jardim das Perdizes), no período de 23 de maio a 02 de junho de 2025. O estudo teve como propósito compreender as percepções e experiências de moradores e frequentadores do bairro Jardim das Perdizes, de modo a subsidiar ações de gestão e orientar decisões voltadas à melhoria contínua da região.
