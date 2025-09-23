Pesquisa revela alto índice de satisfação dos moradores do Jardim das Perdizes

Na zona oeste da cidade de São Paulo, o bairro Jardim das Perdizes vem conquistando cada vez mais visitantes e seus atuais moradores. Uma pesquisa feita pela AMO (Associação dos Moradores do Jardim das Perdizes) revelou que limpeza, áreas verdes e segurança estão entre os maiores motivos de orgulho de quem vive ou frequenta o bairro. Mais de 80% dos entrevistados disseram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o local.

Na infraestrutura urbana, destacaram-se a limpeza recebeu 84% de aprovação e manutenção das áreas verdes com 84% de avaliações positivas.

Com seu grande parque central, ruas arborizadas e áreas verdes preservadas, o Jardim das Perdizes é visto por muitos como um verdadeiro oásis na capital paulista, um lugar que oferece tranquilidade e qualidade de vida, mas sem perder a integração com a cidade.

O Parque Jardim das Perdizes, um dos principais espaços de lazer da região, obteve avaliação positiva de oito em cada dez moradores. A acessibilidade foi o item mais bem avaliado, com 92% de aprovação, seguida da manutenção das áreas verdes (84%) e da infraestrutura como playground, bancos e equipamentos esportivos (71%).

Para a Tecnisa, responsável pela idealização e construção do bairro Jardim das Perdizes, e apoiadora da AMO, entidade encarregada da manutenção e conservação do parque, os resultados refletem um trabalho contínuo de cuidado com o espaço urbano. “Nosso compromisso é garantir que o Jardim das Perdizes continue sendo um exemplo de planejamento, organização e bem-estar, com infraestrutura de qualidade e áreas verdes preservadas para que todos possam usufruir”, afirma Fernando Tadeu Perez, CEO da Tecnisa.

A segurança é outro ponto forte. A presença de segurança privada foi aprovada por 72%, e o sistema de câmeras de monitoramento, por 76%. A pesquisa também aponta que a sensação de segurança tem forte correlação com a satisfação geral dos moradores.

Além dos indicadores positivos, 82% dos moradores disseram ter a intenção de continuar vivendo no Jardim das Perdizes nos próximos três anos, reforçando a percepção de que a combinação entre infraestrutura bem mantida, preservação ambiental e segurança estruturada é determinante para a qualidade de vida na região.

Todos os dados apresentados são fruto de uma pesquisa realizada pela NOZ Inteligência, a pedido da AMO (Associação dos Moradores do Jardim das Perdizes), no período de 23 de maio a 02 de junho de 2025. O estudo teve como propósito compreender as percepções e experiências de moradores e frequentadores do bairro Jardim das Perdizes, de modo a subsidiar ações de gestão e orientar decisões voltadas à melhoria contínua da região.

