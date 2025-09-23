Novo modelo bilíngue inicia expansão nacional em 2026

A Conexia Educação anunciou o lançamento do AZ Bilingual School, modelo de escola que combina formação bilíngue com trilhas de desempenho acadêmico, certificações internacionais e recursos voltados à inovação pedagógica. O início da operação está previsto para 2026 e já conta com dez licenciamentos confirmados em diferentes regiões do país. A expectativa é alcançar até 200 unidades nos três primeiros anos de atuação.

A proposta inclui imersão bilíngue desde a Educação Infantil, com 50% da carga horária em inglês. Ao longo da trajetória escolar, o modelo prevê ajustes na distribuição do idioma para integrar fluência linguística e aprofundamento curricular. O programa inclui certificação internacional de Cambridge no 9º ano e diploma de High School norte-americano ao final da 2ª série do Ensino Médio, viabilizado por meio de parceria com a Pluris Academy, dos Estados Unidos.

Na 3ª série, o foco se volta à preparação intensiva para exames nacionais como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares, com trilhas personalizadas de estudo. A proposta pedagógica também contempla experiências internacionais em polos de inovação, como o Vale do Silício, aproximando os estudantes de ecossistemas ligados à tecnologia, educação e empreendedorismo.

O modelo oferece aos parceiros licenciados acesso a materiais didáticos bilíngues desenvolvidos no Brasil e nos Estados Unidos, formação continuada de professores, suporte pedagógico, infraestrutura tecnológica e ecossistema digital integrado. A mensalidade média estimada gira em torno de R$ 4 mil por aluno, posicionando o modelo no segmento premium da educação básica.

Segundo Sandro Bonás, CEO da Conexia Educação, o objetivo do projeto é oferecer uma estrutura que integre as exigências do contexto nacional e internacional. “A proposta combina diferentes componentes formativos: domínio de idiomas, certificação reconhecida e alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), permitindo que os estudantes estejam preparados para múltiplas trajetórias acadêmicas”, afirma.

As escolas interessadas em aderir ao modelo podem se candidatar ao processo de licenciamento, que segue em andamento com mantenedores de diversas regiões do Brasil.