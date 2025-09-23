Samsonite anuncia o lançamento da sua coleção Paralux

A Samsonite apresenta um teaser de seu próximo lançamento do ano, que inclui malas rígidas, duffel e mochilas com novas soluções de design e tecnologia. A coleção Paralux integra o portfólio da marca e reforça sua presença no segmento premium do mercado de bagagens.

Fundada em 1910, a Samsonite iniciou a fabricação de bagagens e é considerada uma das primeiras empresas do setor. A marca já recebeu prêmios no Red Dot Design Award, incluindo o primeiro lugar na categoria 'Luggage & Bags' com os modelos Armox, Active Road, Octolite Neo, Zenpod e Lite-GEO.

O lançamento da nova coleção ocorre em um cenário de expansão do mercado global de bagagens, impulsionado pela integração de recursos inteligentes e pelo avanço das tecnologias aplicadas ao setor. De acordo com relatório da Grand View Research, o mercado mundial de malas inteligentes foi avaliado em US$ 1,38 bilhão em 2022 e deve registrar uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,7% entre 2023 e 2030. O documento aponta que o segmento de malas vem ganhando participação expressiva, incorporando diferenciais para atender a uma demanda crescente por funcionalidade e conveniência em viagens.

Para acompanhar essa tendência do mercado, a coleção Paralux é composta por malas rígidas, duffel e mochilas. Os modelos foram desenvolvidos com foco em soluções funcionais de design, modularidade e uso de materiais reciclados.

Entre os recursos das malas estão o sistema de acesso duplo, que permite abertura lateral ou frontal; cubos organizadores removíveis; painel de compressão destacável; rodas com suspensão dupla; e sistema de ajuste de altura Right Height™. As carcaças utilizam até 50% de polipropileno reciclado pós-consumo, os tubos das alças são de alumínio 100% reciclado, e os forros, zíperes e tiras são confeccionados em PET reciclado.

A linha casual e business apresenta soluções adaptáveis para diferentes situações de viagem. O portfólio inclui a Mochila de Viagem 2 em 1, que pode ser separada em duas mochilas menores independentes; a Mochila para o Dia a Dia, com necessaire TecKit™ removível; e a Duffel, equipada com compartimento retrátil. Todos os modelos contam com compartimentos acolchoados para notebook e são 100% confeccionadas com poliéster reciclado.

A Paralux integrou suporte para AirTag™ em todos os produtos da edição, permitindo que os usuários acoplem seu dispositivo e acompanhem a localização de seus pertences em tempo real. Esse recurso também atende as soluções de rastreamento de bagagem, ampliando as possibilidades de monitoramento e segurança.

Com esse lançamento, a Samsonite reforça o movimento da indústria de bagagens em direção a soluções sustentáveis, versáteis e alinhadas às novas exigências de consumo.

O lançamento no Brasil ocorre de forma alinhada a esse movimento internacional, e estará disponível nas lojas físicas e no site oficial da marca a partir de outubro de 2025.