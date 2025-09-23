Tecnologia está transformando a contabilidade no Brasil

A contabilidade digital tem ganhado espaço como ferramenta estratégica para empresas brasileiras que buscam eficiência e precisão na gestão financeira. Com o avanço da tecnologia, processos antes manuais — como emissão de notas fiscais, cálculo de tributos e geração de relatórios — passaram a ser automatizados, permitindo decisões mais rápidas e embasadas em dados. Essa mudança tem impactado diretamente a forma como negócios de diferentes portes organizam suas rotinas contábeis.

Segundo levantamento da consultoria IMARC Group, o setor de BPO financeiro no Brasil movimentou cerca de R$ 26,8 bilhões em 2024. A expectativa é de crescimento médio de 11,7% ao ano até 2033. O modelo de terceirização de processos contábeis tem sido adotado por empresas que buscam reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência. O BPO financeiro (Business Process Outsourcing) permite que gestores concentrem esforços em áreas estratégicas, enquanto especialistas cuidam da conformidade fiscal e da organização financeira da empresa.

A digitalização também tem facilitado a abertura de empresas, que pode ser realizada de forma totalmente online. Esse avanço beneficia especialmente empreendimentos em fase inicial, como clínicas de psicologia, que demandam serviços especializados de contabilidade para psicólogos. Escritórios contábeis que atuam nesse nicho oferecem suporte na escolha do regime tributário mais adequado, além de garantir o cumprimento das obrigações fiscais específicas da categoria.

A escolha entre os regimes tributários — Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real — é uma das decisões mais relevantes para a saúde financeira de qualquer negócio. O Simples Nacional é geralmente indicado para pequenas empresas com faturamento limitado, enquanto o Lucro Presumido atende negócios com estrutura intermediária. Já o Lucro Real pode ser vantajoso para empresas com despesas elevadas e margens de lucro reduzidas. A contabilidade digital, por meio de softwares avançados, permite simulações e análises precisas que orientam essa escolha com base em dados concretos.

De acordo com o Sebrae, com o avanço da tecnologia, vários setores da economia vêm sendo transformados. Na contabilidade não é diferente. Os processos estão sendo impactados positivamente pelo uso de novos softwares e sistemas avançados. E ainda, todas as informações registradas nas ferramentas de controle financeiro podem ser visualizadas em tempo real, o que significa que podem ser utilizadas de forma eficiente para apoiar sua gestão e tomada de decisões.

A agilidade no processamento de informações contábeis permite que gestores tenham acesso a indicadores financeiros atualizados, facilitando o planejamento tributário e a tomada de decisões assertivas. Essa capacidade analítica é um dos principais diferenciais da contabilidade digital frente aos modelos tradicionais.

A expansão geográfica dos serviços contábeis também tem sido viabilizada pela tecnologia. Pesquisa realizada pela startup HubCount em parceria com a Linx aponta que 41,97% dos escritórios contábeis atendem em nível estadual e cerca de 20% operam nacionalmente. Plataformas digitais e sistemas integrados têm permitido que contadores ofereçam atendimento remoto, personalizado e com alto nível de precisão, superando barreiras físicas e ampliando o alcance dos serviços.

Segundo Gustavo Campos, sócio-fundador da NGF Contabilidade, “a inovação automatiza o que é operacional repetitivo e libera tempo para dedicarmos à inteligência do negócio. Sabemos que a parceria entre tecnologia e conhecimento humano é fundamental para fornecer dados e análises mais realistas, que permitem aos nossos clientes tomar decisões mais assertivas”. A atuação do contador, aliada à tecnologia, fortalece a relação com o cliente e contribui para o crescimento sustentável das empresas.

Ainda segundo Campos: "A evolução da contabilidade no Brasil reflete uma mudança de paradigma. Atividade é tradicionalmente vinculada à burocracia, o setor passou a ocupar posição central na estrutura decisória das empresas. Com o apoio da contabilidade digital, escritórios contábeis têm se tornado parceiros estratégicos, oferecendo inteligência financeira, planejamento tributário e suporte à expansão dos negócios. A tendência é que essa transformação continue, consolidando o papel da contabilidade como elemento essencial para a competitividade empresarial".