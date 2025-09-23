Novo FICO® Focused Foundation Model redefine a tomada de decisão e amplia a confiança no uso da GenAI em serviços financeiros

FICO (NYSE: FICO):

O FICO® Focused Foundation Model para Serviços Financeiros (FICO® FFM) é um modelo de GenAI voltado para domínios, dados e problemas específicos para serviços financeiros que oferece resultados precisos e auditáveis.

O FICO® Focused Language Model (FICO® FLM) e o FICO® Focused Sequence Model (FICO® FSM) estabelecem as bases para oferecer valor a longo prazo em modelos de GenAI nos serviços financeiros.

As Trust Scores da FICO, com patentes a serem registradas, oferecem às empresas uma abordagem baseada em riscos no gerenciamento de alucinações da GenAI e garantem resultados consistentes ao lidar com desafios sensíveis e altamente controlados.

A FICO, líder global em software de analíticos, anuncia uma nova oferta de produtos especializados para o setor financeiro, o FICO® Foundation Model for Financial Services (FICO® FFM), composto pelo FICO® Focused Language Model para Serviços Financeiros (FICO® FLM) e pelo FICO® Focused Sequence Model para Serviços Financeiros (FICO® FSM), desenvolvidos com a finalidade de reduzir alucinações e alcançar precisão superior em relação aos modelos convencionais de IA generativa (GenAI).

O FICO FFM foi projetado com um foco preciso e auditável nos dados usados para construir e treinar ainda mais o modelo em cada tarefa específica ou problema de negócios. O modelo foi arquitetado para o uso confiável e responsável da GenAI. Ao contrário dos LLMs de uso genérico, treinados com base em um conhecimento abrangente do mundo e que exigem um enorme poder de computação, os modelos específicos da FICO exigem até 1.000 vezes menos recursos, tornando-os significativamente mais focados, econômicos quanto ao treinamento e manutenção, auditáveis e adaptáveis. Os modelos da FICO são personalizados, desenvolvidos internamente e se concentram nos conjuntos de dados selecionados com base no setor de serviços financeiros.

“O modelo-base focado representa uma abordagem práticaàGenAI nos serviços financeiros, indo além da tentativa de refinar modelos de conhecimento universais”, afirmou o Dr. Scott Zoldi, Chief Analytics Officer da FICO. “O FICO FFM permite que as empresas utilizem pequenos modelos de linguagem construídos com base em seus problemas de negócios específicos, contribuindo significativamente para mitigar alucinações, proporcionar transparência, auditabilidade e adaptabilidade. O modelo obedece às regulamentações por meio da transparência dos dados e da diminuição nos riscos de alucinações obtidas com os Trust Scores e com as bases de conhecimento definidas pelos proprietários das empresas. Tivemos clientes que adotaram esses modelos especializados em domínios específicos, resultando em um aumento de 38% em casos de uso de conformidade e mais de 35% em modelos analíticos de transações de nível internacional, em áreas como a detecção de fraudes.”

O FICO FLM e o FICO FSM impulsionam a transparência e a confiança nos dados para instituições financeiras

O FICO FLM é construído com base em dados contextuais específicos relativos a domínios e tarefas, permitindo que o modelo reduza significativamente as alucinações, uma vez que os dados de treinamento são diretamente relevantes ao problema. Esses modelos são reduzidos em tamanho, mais precisos e têm um custo consideravelmente mais baixo, promovendo uma abordagem prática em direçãoàGenAi. Os modelos FLM têm um melhor desempenho, apresentam uma barreira de entrada baixa e otimizam as operações das instituições financeiras.

O FICO FSM concentra-se em aproveitar a atenção de longo prazo em sequências de transações, encontrando relações críticas em históricos transacionais que normalmente não são detectadas em sistemas analíticos tradicionais. O modelo desempenha um papel crucial na melhoria da precisão da detecção em tempo real em analíticos transacionais de serviços financeiros, ao mesmo tempo que detecta sequências complexas de interrelações em situações como fraudes de pagamento, avaliação de risco em tempo real, definição da próxima melhor ação e muito mais. O modelo permite que os clientes descubram padrões de comportamentos transacionais que antes eram impossíveis de identificar ou muito caros para serem identificados.

“Os FLMs são essencialmente semelhantes aos SLMs (Small Language Models, ou pequenos modelos de linguagem) e estão transformando a forma como a GenAI é usada na gestão de riscos financeiros e de compliance, fornecendo insights altamente precisos e específicos ao domínio e reduzindo a desinformação. Elaborados a partir de dados selecionados e princípios de IA Responsável, esses modelos estão se tornando ferramentas fundamentais para instituições que exigem precisão, transparência e confiança escalável”, disse Megha Kumar, vice-presidente de pesquisa de análise e analista de IA da IDC.

Trust Scores Impulsionam a Implementação de Padrões de IA Responsáveis

O FICO FLM e o FICO FSM são construídos juntamente com Trust Scores patenteados e em fase de patenteamento, o que proporciona uma classificação de risco da confiabilidade dos resultados gerados por esses modelos. Ao usar uma Trust Score, as organizações podem definir seus próprios limites de risco, reduzir alucinações e operacionalizar os resultados do modelo com confiança. Essa estrutura permite que as instituições financeiras implantem a GenAI de forma responsável, garantindo que todos os resultados estejam alinhados com os pilares de conhecimento definidos pela empresa e tenham suporte estatístico suficiente, permitindo que haja fiscalização e monitoramento contínuos dos riscos na tomada de decisões da GenAI.

LLMs Fundamentados em Padrões de IA Responsável Impulsionam o Valor do Negócio

Uma recente pesquisa global da FICO, intitulada “State of Responsible AI in Financial Services: Unlocking Business Value at Scale” (O estado da IA responsável nos serviços financeiros: revelando o valor do negócio em escala), desenvolvida em parceria com a Corinium Global Intelligence, constatou que, embora 40% dos entrevistados considerem a GenAI e os LLMs como os principais impulsionadores do ROI, uma porcentagem ainda maior, de 56,8%, identificou os padrões de IA Responsável como o fator mais crucial para o aumento nos retornos confiáveis e consistentes. Essas descobertas ressaltam a importância contínua de combinar soluções de IA Responsável e GenAI, como os FICO Focused Foundation Models. A IA Responsável é cada vez mais reconhecida como um mecanismo crítico para gerar impacto e valor substanciais.

“Embora os LLMs tenham sido um elemento facilitador significativo no surgimento da IA, e um grande disruptor em todos os setores, sua adoção tem sido mais limitada nos serviços financeiros”, afirmaDr. Zoldi. “Em ambientes altamente regulamentados, onde a responsabilidade e a precisão são fundamentais, os LLMs existentes, muitas vezes, carecem da confiabilidade, transparência e governança necessárias para a implantação empresarial. Os FLMs, projetados com dados de domínio específicos, enfoque em modelos auditáveis e dados auditáveis específicos para cada tarefa, permitem o desenvolvimento de uma GenAI construída para um propósito específico, auditável e capaz de ser monitorada e restringida às diretrizes do negócio.”

A FICO protocolou vários pedidos de patente sobre a tecnologia central do FICO FLM e do FICO FSM e casos de uso específicos, incluindo estruturas de “trust scoring”, técnicas de treinamento de modelos, rastreamento de conteúdo gerado por modelos de linguagem, monitoramento em tempo real e modelagem de sequência transacional. Esses avanços destacam a inovação da FICO em IA Responsável e o compromisso em tornar a GenAI utilizável, confiável e de grande impacto para o setor de serviços financeiros.

Para saber mais sobre o FICO® Foundation Model para Serviços Financeiros, incluindo o FICO® Focused Language Model para Serviços Financeiros e o FICO® Focused Sequence Model para Serviços Financeiros, visite: https://www.fico.com/br/products/fico-focused-foundation-model-financial-services.

