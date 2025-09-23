Phelon & Moore anuncia colaboração com a Pininfarina para uma edição limitada Capetown 7X na EICMA 2025

TURIM, Itália, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Phelon & Moore anuncia com orgulho a edição limitada Capetown 7X, com 595 unidades numeradas, criada em colaboração com a lendária casa de design italiana Pininfarina. Famosa por colaborações com marcas icônicas de automóveis como Ferrari, Alfa Romeo e Maserati, a Pininfarina agora se uneàPhelon & Moore para apresentar uma motocicleta imperdível na EICMA 2025.

Design da Capetown 7X pela Pininfarina:

Construída para todos, desenhada para poucos

Desenvolvida a partir da Capetown, a motocicleta de aventura da empresa, esta edição exclusiva celebra o 95º aniversário da Pininfarina e explora novas fronteiras, apresentando novas peças desenvolvidas em túnel de vento, materiais premium e estilo italiano atemporal em uma pintura comemorativa sob medida. O resultado é uma motocicleta exclusiva que combina desempenho e arte, prometendo ser uma das revelações mais aguardadas da EICMA.

Os visitantes da EICMA poderão acompanhar a inauguração oficial no estande da Phelon & Moore (Hall 14 – E20), onde o icônico hipercarro Battista, um dos carros mais exclusivos já construídos, será exibido como testemunho da excelência em design da Pininfarina que define esta colaboração única.

Para mais informações, acesse phelonandmoore.com ou siga seus canais oficiais. Entusiastas podem se inscrever na lista de espera exclusiva, enquanto distribuidores ambiciosos e experientes são convidados a agendar uma reunião com a equipe de gestão durante a EICMA para avaliar oportunidades de negócios.

Sobre a Phelon & Moore

Reestabelecida em 2022 por empreendedores ocidentais experientes para reviver uma das marcas de motocicletas mais icônicas da Grã-Bretanha, a Phelon & Moore é conhecida por seu estilo e engenharia europeus distintos. Inspirada em sua herança e nos lendários modelos Panther do século 20, a empresa agora fabrica motocicletas premium para o mercado global, combinando tradição, artesanato e desempenho contemporâneo.

Sobre a Pininfarina

Um ícone global do estilo italiano, a Pininfarina é reconhecida por sua capacidade incomparável de criar beleza atemporal por meio de seus valores de elegância, pureza e inovação. Fundada em 1930, a Pininfarina evoluiu de uma empresa artesanal para um grupo de serviços internacionais, expressão suprema do estilo automotivo e uma realidade estabelecida em design industrial, arquitetura, náutica e mobilidade além do automotivo. Ao longo de nove décadas, a Pininfarina projetou mais de 1.450 projetos automotivos e mais de 750 projetos de produtos e arquitetura, recebendo mais de 90 prêmios de design nos últimos 10 anos.

