O.N.E. Amazon irá trabalhar com o Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para criar mecanismos inovadores para o desenvolvimento sustentável na região amazônica

Durante a New York Climate Week (Semana Climática de Nova York), a O.N.E. Amazon, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para avançar conjuntamente em mecanismos inovadores que promovam o desenvolvimento sustentável na Amazônia.

Ilan Goldfajn, President of the IDB Group, and Rodrigo Veloso, CEO of O.N.E. Amazon.

O contrato irá promover a mobilização de capital privado e o intercâmbio de conhecimento tecnológico e científico para intensificar a medição e a proteção do capital natural. Esta cooperação será implementada através de um plano de ação específico que otimiza o modelo da O.N.E. Amazon com assistência técnica do BID, https://www.iadb.org/en, com foco principal em projetos e atividades para promover diferentes áreas, incluindo inovação para instrumentos de financiamento ecológicas, tecnologias visando biodiversidade e ativos digitais referentesànatureza; projetos pilotos em territórios amazônicos para implementar modelos de financiamento sustentável, e troca de conhecimento.

O fundo da O.N.E. Amazon aproveita tecnologias de ponta para criar um sistema financeiro sustentável direcionadoàconservação da floresta amazônica, com quatro objetivos principais:

Proteger florestas tropicais mediante práticas sustentáveis.

Fortalecer comunidades e melhorar condições para meios de subsistência sustentáveis, o ??que contribui para reduzir o desmatamento.

Promover projetos sustentáveis ??que impulsionem o crescimento econômico, enquanto garantem a conservação.

Aplicar tecnologias avançadas para garantir transparência, reduzir emissões de carbono e apoiar a adaptação às mudanças climáticas.

O modelo da O.N.E. Amazon é um mecanismo de financiamento da conservação com base no mercado, que transforma serviços de ecossistema em ativos financeiros verificáveis ??e negociáveis ??ao tokenizar hectares florestais e criar fluxos de receita diversificados.

"A O.N.E. Amazon transforma a conservação em um poderoso motor econômico, que protegem a floresta tropical, capacitam comunidades locais e proporcionam retornos competitivos para investidores internacionais. A parceria com o BID, líder reconhecido no alinhamento da sustentabilidade com o desenvolvimento econômico, é o passo perfeito para nosso propósito", disse Rodrigo Veloso, Diretor Executivo da O.N.E. Amazon .

Através desta cooperação, o BID e a O.N.E. Amazon irão promover em conjunto a mobilização de capital privado, projetos de desenvolvimento sustentável e o compartilhamento sistemático de conhecimento sobre tecnologias para medir e monitorar o capital natural no bioma Amazônia.

"Ao firmar parceria com a O.N.E. Amazon, o Grupo BID pode combinar financiamento inovador com metas de desenvolvimento, proteção da floresta amazônica por meio da criação de empregos e cuidados de comunidades, em linha com nosso programa Amazônia para Sempre", disse Ilan Goldfajn, Presidente do Grupo BID.

Com este contrato, a O.N.E Amazon continua impulsionando parcerias ousadas e projetos impactantes que comprovam que seu enfoque é eficaz, sustentável e confiável.

Sobre a O.N.E Amazon

A O.N.E Amazon é um fundo de impacto que reinventa a conservação como investimento com propósito, criado para comprovar que a preservação pode ser mais valiosa do que o desmatamento. Ele aborda a subvalorização histórica da Amazônia, ao transformar os serviços invisíveis da floresta em ativos mensuráveis, alinhar o capital mundial com a conservação e tornar a preservação a longo prazo uma escolha econômica inteligente para investidores, governos e comunidades.

No centro do modelo está a Internet of Forests (IoF™), um sistema avançado de monitoramento que utiliza satélites, LiDAR e sensores terrestres conectados via LoRaWAN/Wi-Fi, que permite digitalizar dados ambientais, proporciona inteligência ecológica em tempo real e garante transparência aos investidores, enquanto reforça a soberania governamental. Ao tokenizar hectares de florestas e criar títulos respaldados por ativos naturais, a O.N.E Amazon transforma o valor ecológico em ativos financeiros com potencial de investimentos e torna a preservação financeiramente competitiva diante do desmatamento.

Com 85% das receitas permanecem no país de origem e comunidades locais e indígenas no centro de cada solução, a O.N.E Amazon vem criando uma rede de financiamento de conservação escalável que gera impacto mensurável para a natureza, as pessoas e os investidores.

