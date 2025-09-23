7ª conferência RD20 reúne pesquisadores do mundo todo para alcançar a neutralidade de carbono

A7ª conferência RD20, que ocorrerá entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro de 2025, reunirá o vencedor do Prêmio Nobel dr. Akira Yoshino, pesquisadores de renome mundial e especialistas do setor para acelerar a P&D e a colaboração internacional rumo a uma sociedade neutra em carbono. Organizado pelo National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), o evento contará com apresentações de ponta sobre o desenvolvimento de tecnologias para combustíveis sintéticos sustentáveis e armazenamento de energia renovável, além de soluções de energia limpa com tecnologia de IA.

Um momento de destaque será a Sessão de Líderes em 3 de outubro, com uma palestra magna do dr. Yoshino, pioneiro em baterias de íon-lítio, que falará sobre as tecnologias de Remoção de Dióxido de Carbono da AIST. Também estará presente o prof. dr. Bernd Rech do Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), que apresentará as pesquisas em energia verde do HZB e opções eficazes para parcerias globais.

A conferência deste ano também apresentará os Relatórios das Forças-Tarefa, com foco em iniciativas colaborativas urgentes para definir técnicas consistentes de caracterização de desempenho fotovoltaico (PV) e avançar nas avaliações de sustentabilidade do ciclo de vida do hidrogênio: ações essenciais para alcançar a neutralidade de carbono.

As Sessões Técnicas (30 de setembro e 1º de outubro) contarão com especialistas internacionais discutindo tecnologias de energia limpa:

Combustíveis sintéticos

Armazenamento de energia para renováveis

IA e digitalização para inovação energética

Programação do evento

Datas: 30 de setembro (terça-feira) a 3 de outubro (sexta-feira) de 2025

30 de setembro (terça-feira) a 3 de outubro (sexta-feira) de 2025 Sessões abertas: 30 de setembro e 1º de outubro (Sessões Técnicas), manhã de 3 de outubro (Sessão de Líderes)

30 de setembro e 1º de outubro (Sessões Técnicas), manhã de 3 de outubro (Sessão de Líderes) Local: Hotel Nikko Tsukuba e on-line

Hotel Nikko Tsukuba e on-line Organizadores: AIST, coorganizado por METI, MEXT, MOE e NEDO

AIST, coorganizado por METI, MEXT, MOE e NEDO Nota: Oficialmente certificado como programa "Theme Weeks Connect" da Expo 2025 Osaka, Kansai

Detalhes e registro:https://rd20.aist.go.jp/conference/*O registro antecipado deve ser feito até sexta-feira, 26de setembro, às 9h JST

Credenciamento de imprensa (relações com a mídia: sexta-feira, 3 de outubro, 12h05–12h35):https://forms.gzr.aist.go.jp/m?f=504

Sobre a RD20

Lançada em 2019 com liderança do Japão, a RD20 reúne instituições de pesquisa de destaque das nações do G20 para colaborar em tecnologias de ponta rumo a um futuro neutro em carbono.

Secretaria da RD20, AIST

https://rd20.aist.go.jp/contact/

M-rd20secretariat-ml@aist.go.jp