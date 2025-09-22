Com modelos compactos, ABB amplia linha de motores IE5

A fabricante de motores elétricos ABB ampliou sua linha de motores síncronos de relutância (SynRM) com opções nas numerações de carcaça 90, 100 e 112, em complementação aos modelos de maior porte já disponibilizados pela empresa.

Os motores são enquadrados na mais alta das cinco categorias de eficiência energética da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC, na sigla em inglês), a IE5, sendo 20% mais eficientes do que modelos IE4 predominantes no mercado europeu e 40% mais econômicos do que os motores IE3/IR3, padrão mínimo exigido no Brasil.

Com velocidade máxima de 3.600 RPM e tecnologia que dispensa a utilização de magnetos permanentes extraídos de terras raras, os novos IE5 da ABB cobrem uma faixa de potência que vai de 0,75 kW a 450 kW, sendo indicados para acionar bombas, ventiladores, compressores e outros equipamentos que integram a quase totalidade de aplicações de motores elétricos na indústria de transformação.

"Motores menores são frequentemente implantados em grandes volumes e em ambientes de serviço contínuo ou com restrição de espaço, onde o desempenho térmico, o controle preciso e a alta eficiência sob carga parcial são críticos", afirmou em comunicado Stefan Floeck, presidente da divisão IEC LV Motors da ABB, sobre as possibilidades de aplicação dos lançamentos.

Segundo a ABB, um único motor IE5 de 90 kW dos modelos recém-lançados pode economizar € 59.850 na conta de luz ao longo de 15 anos, mitigar 71.820 kg de CO? no período e retornar completamente o investimento nele feito em quatro meses, com base na pegada de carbono e nos custos médios de propriedade e energia da União Europeia.

Os novos SynRM IE5 da ABB integram o portfólio de soluções sustentáveis ABB EcoSolutions™, que apresenta informações detalhadas sobre circularidade e desempenho ambiental de cada equipamento, além de declaração ambiental de produto (EPD, na sigla em inglês) verificada externamente.

A ABB é a fabricante que detém atualmente o recorde mundial de eficiência energética de motores. No começo deste ano, a empresa anunciou ter produzido um modelo de grande porte sob medida para uma siderúrgica indiana que quebrou o recorde vigente.

O equipamento atingiu eficiência de 99,13% na conversão de eletricidade em movimento, superando o índice de 99,05% alcançado por outro equipamento da própria ABB em 2017, que até então detinha a maior marca.

Outros motores do portfólio também atingiram eficiência 20% superior sobre motores IE5 do mercado. A empresa credita esses modelos como os primeiros da geração IE6. A categoria, no entanto, ainda não existe formalmente na escala de eficiência da IEC.