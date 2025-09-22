Especialista recomenda iniciar o planejamento estratégico de 2026 ainda em 2025

O início antecipado do planejamento estratégico para 2026 pode ser decisivo para empresas que buscam manter competitividade em um cenário econômico global instável. A avaliação é de Julio Amorim, CEO da GreatGroup e autor do livro “Escolha Vencer: Criando o Hábito de Conquistar Sonhos e Objetivos”.

Segundo Amorim, mudanças recentes, como o aumento de tarifas americanas anunciado pelo governo Donald Trump, evidenciam como decisões internacionais podem impactar setores estratégicos brasileiros, incluindo agroindústria, siderurgia e aviação. “Adiar o planejamento para o fim do ano pode custar caro. Antecipar agora garante tempo para ajustes, simulações de cenários e engajamento da equipe, permitindo entrar em 2026 com a estratégia já em movimento”, afirma.

Entre os principais benefícios, o executivo aponta o alinhamento mais preciso dos indicadores estratégicos desde o início, o que ajuda a evitar surpresas e manter o foco nos resultados essenciais. Além disso, empresas que já iniciam a execução em 2025 evitam a desaceleração comum no início do ano seguinte. “É como começar uma corrida em movimento, enquanto os concorrentes ainda estão se aquecendo”, complementa.

Outro aspecto relevante é a gestão financeira. Ao iniciar o processo ainda em 2025, as companhias podem distribuir os investimentos ao longo do período, reduzindo a pressão sobre o orçamento e garantindo o aporte necessário para a execução das ações.

A antecipação também cria espaço para prever e simular diferentes cenários, fator essencial em um contexto de instabilidade. “Quem se prepara com antecedência consegue reagir com mais agilidade e aproveitar oportunidades que muitos nem percebem”, explica Amorim.

O envolvimento da equipe é outro ponto ressaltado pelo especialista. Para ele, incluir colaboradores desde o início fortalece o senso de protagonismo e estimula a melhoria contínua. “Essa cultura de participação e preparo diferencia as empresas que apenas reagem daquelas que lideram”, conclui.