PipeRun apresenta novos planos de CRM de Vendas

A PipeRun, salestech especializada em CRM de Vendas, anunciou o lançamento de novos planos e recursos da plataforma, consolidando a primeira etapa de entregas após confirmar, há um mês, um reinvestimento de R$ 10 milhões em seus produtos.

As novidades foram apresentadas durante o Startup Summit, em Florianópolis (SC), o Asaas Connect, que acontecerá dia 9 de outubro, em São Paulo (SP). O objetivo é ampliar a capacidade analítica e a integração do CRM, permitindo que empresas potencializem suas estratégias de vendas, marketing e atendimento.

Entre os destaques, estão:

Módulo de BI nativo: desenvolvido em parceria com a HorusBI, amplia a visibilidade e a análise de dados de vendas.

Atendimento via Instagram Direct: integração oficial com a API da Meta, que cria automaticamente oportunidades no funil a cada interação.

Template de integração com PowerBI: em colaboração com a Select Data, facilita o uso inicial de dashboards conectados ao CRM.

Ação em Massa para WhatsApp: permite disparos segmentados de mensagens a partir de filtros de pipeline e listas de oportunidades.

Integração nativa com LinkedIn Ads: fruto de uma aproximação técnica com a plataforma, possibilita campanhas de marketing integradas diretamente no CRM.

Segundo o Chief Revenue Officer, Fausto Reichert, as novidades fortalecem a proposta da empresa de centralizar os processos de captação de leads, gestão de vendas e atendimento em uma única solução. “Nosso CRM vai agregar múltiplos canais de aquisição e conversão em uma única plataforma, para fortalecer e facilitar os processos de vendas e atendimento. Esses novos módulos trazem um ganho adicional para nossos clientes, que poderão avançar de forma significativa em seus projetos comerciais a partir de 2026”, explica.

Com a atualização, a PipeRun busca estimular o uso de APIs e integrações com ferramentas de inteligência artificial, abrindo novas frentes de atuação com parceiros estratégicos.

Sobre PipeRun – A PipeRun é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em em máquina de vendas multicanal, com foco em negócios de receita recorrente, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e whatsapp oficial.Todas as funcionalidades podem ser testadas gratuitamente por 14 dias.







