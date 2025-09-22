Lançado em Curitiba primeiro selo fonográfico dedicado à música country no país

Curitiba sediou o lançamento do primeiro volume da RedNeck9 Collection Brazilian Country, iniciativa que marca a criação do primeiro selo fonográfico nacional com foco exclusivo na música country. O projeto tem como objetivo ampliar a presença do gênero no país, promovendo novos talentos e estruturando oportunidades para artistas e produtores.

A música country é reconhecida mundialmente, especialmente nos Estados Unidos, e vem conquistando espaço em diferentes continentes, como América Latina, África e Europa. No Brasil, o gênero mantém aproximações com a música sertaneja, mas ainda carece de iniciativas organizadas que fortaleçam sua identidade própria.

Segundo Paique Souza, responsável pela curadoria e produção do selo junto ao Estúdio 9, a proposta busca “criar um espaço de visibilidade e desenvolvimento profissional para artistas que trabalham com o country, oferecendo condições para que o estilo se consolide como parte da diversidade musical brasileira”.

O projeto prevê edições semestrais de coletâneas, acompanhadas por eventos de lançamento em diferentes regiões do país. A periodicidade tem a finalidade de garantir renovação de repertório e criar um calendário estável, que pode se tornar referência para o público e para o mercado cultural.

O primeiro volume da coletânea já está disponível em plataformas de streaming como Spotify e Deezer e reúne nove artistas e bandas: Araucaria’s Experience, Black Bear Ranch, Aero Diesel, Lucky 4, Buck Rooster’s Band, Lonesome Captain, Ísis Dresch, Curly John e Hellbent and Outlaws.

Paralelamente ao lançamento, também está em desenvolvimento o podcast Talk Country Brazil, voltado para entrevistas com artistas, produtores, empresários do setor e representantes de marcas ligadas ao universo country. A proposta busca ampliar a discussão sobre o gênero e aproximar público e profissionais.

Empresas interessadas em conhecer possibilidades de parcerias ou apoio institucional podem entrar em contato com o Estúdio 9 pelo telefone (41) 9 8808-1978.