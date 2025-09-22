Indústria de celulose avança sob pressão por sustentabilidade

O Brasil é o maior exportador mundial de celulose, com aproximadamente 18 milhões de toneladas exportadas em 2023, segundo dados da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). A atividade gera cerca de 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos e representa mais de R$60 bilhões em exportações anuais. Essa relevância econômica, entretanto, vem acompanhada de cobranças crescentes por práticas que reduzam impactos ambientais relacionados ao uso intensivo de água, energia e recursos florestais.

O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) aponta que a indústria enfrenta barreiras ligadas à modernização de maquinário, à necessidade de qualificação de mão de obra e ao cumprimento de certificações internacionais, como FSC e PEFC, que garantem rastreabilidade e manejo responsável das florestas plantadas. No plano regulatório, normas internacionais, como as ISSB IFRS S1 e S2, reforçam a exigência de relatórios climáticos mais detalhados para empresas de capital aberto, aumentando a pressão por transparência em toda a cadeia produtiva.

Para o engenheiro químico João Carlos Negrão, especialista em linhas de secagem e enfardamento de celulose, a crescente pressão regulatória e de mercado impõe às fábricas desafios cada vez mais tangíveis na rotina operacional — percepção construída ao longo de mais de duas décadas de experiência no Brasil, Finlândia e Estados Unidos.



“Cada vez mais, os clientes buscam que os grandes fornecedores apresentem soluções de produção que tragam real, seja de água, vapor ou energia – fatores que hoje influenciam diretamente nos custos operacionais e definem a competitividade no setor de celulose. Já existem inúmeras soluções de diferentes fornecedores que proporcionam esses benefícios”, explica.

As declarações do especialista se conectam a uma das principais preocupações do setor: o consumo de água. A produção de celulose é uma das atividades industriais mais intensivas nesse recurso, e iniciativas de eficiência hídrica passaram a ser centrais. “Equipamentos que trazem economia de água estão diretamente ligados à sustentabilidade e ao meio ambiente, já que a produção de papel e celulose demanda grande consumo de água. Como resultado, esses equipamentos proporcionam uma produção mais eficiente, medida em toneladas de papel por tonelada de água”, observa João.

Outro ponto destacado é a relação entre energia e vapor no processo produtivo. De acordo com Negrão, o aproveitamento integrado pode gerar ganhos de eficiência e aumentar a capacidade produtiva: “Energia e vapor andam lado a lado, pois o próprio vapor pode ser utilizado para gerar energia para a fábrica e, ao mesmo tempo, contribuir para o retorno de energia ao grid da planta. O aumento da eficiência no uso do vapor pode ainda gerar incremento de produção, por exemplo, quando a máquina tem capacidade de aumentar a velocidade para gerar maior produção.”

No aspecto social, a opinião do profissional é de que a indústria de celulose têm impacto direto em comunidades locais situadas em regiões de cultivo florestal e operação industrial.



“A geração de empregos, programas de capacitação profissional, investimentos em saúde e segurança no trabalho e ações de responsabilidade social são pontos cada vez mais observados. Certificações internacionais, como FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), não são apenas exigências técnicas, mas também instrumentos que assegurem que esse impacto social seja positivo, transparente e duradouro”, pontua.

Para João, que traz no currículo atuações nos mercados da América do Norte, Europa e China, com a relevância econômica e pressões ambientais globais em constante crescimento, a sustentabilidade deixou de ser apenas uma meta e passou a ser uma condição essencial para a continuidade e competitividade da indústria de celulose. “Na Europa, o tema já ocupa posição central nas decisões estratégicas orientando regulações, investimentos e decisões de mercado. No Brasil o avanço é real, considerando os investimentos realizados nos últimos anos”, comenta.

O especialista destaca que, para se diferenciar, as empresas precisam enxergar a sustentabilidade não só como requisito do setor, mas como motor estratégico e verdadeiro valor de marca.