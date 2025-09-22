Assine
Abertura do 20th China International Mountain Outdoor Sports Open em Wulong, “cidade montanhosa” de Chongqing, na China

CHONGQING, China, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- De 20 a 23 de setembro, o 20th China International Mountain Outdoor Sports Open foi realizado no distrito de Wulong, município de Chongqing, no oeste da China, conhecido como a "cidade montanhosa" do país.

Um evento internacional esportivo ao ar livre de montanha Classe A, a competição deste ano além de manter sua marca de atletismo de alto calibre, também serviu como visão da profunda integração dos esportes de Wulong com seus setores de economia, cultura e turismo.

Desde o seu lançamento em 2003, o concurso passou a ser um dos eventos de cross-country ao ar livre mais influentes do mundo. Sua escala tem crescido consistentemente, seus padrões competitivos têm aumentado de forma constante e seu alcance global se expandido visivelmente. A edição deste ano atraiu 35 equipes profissionais de elite de vários países e regiões, incluindo China, Nova Zelândia e Austrália.

Por meio deste evento de primeira linha, o Distrito de Wulong tem avançado constantemente na integração de "esportes + turismo", infundindo um novo impulso no desenvolvimento regional.

Nos últimos anos, com o objetivo de estabelecer um destino nacional de esportes ao ar livre de alta qualidade, Wulong vem desenvolvendo estrategicamente diversas ofertas - de turismo de gelo e neve, e polo, a voos de baixa altitude e camping de RV - realmente dando vida ao modelo: "montanhas exuberantes e águas claras preparam o cenário, esportes ao ar livre ocupam o centro das atenções e a região colhe os benefícios." 

Dados da comissão de desenvolvimento cultural e turístico de Wulong indicam que, de janeiro a agosto de 2025, o distrito recebeu um total de 34,94 milhões de visitas, gerando mais de 15 bilhões de yuans de receita abrangente com turismo. Desse total, o turismo esportivo foi responsável por 6,4 milhões de visitas e 2,7 bilhões de yuans em renda abrangente relacionada.

Sede permanente do China International Mountain Outdoor Sports Open, Wulong está acelerando o desenvolvimento de um ecossistema de esportes ao ar livre que integra competição, lazer e consumo - impulsionado pela orientação de políticas, implementação de projetos e integração setorial.

Iniciativas anteriores incluem o lançamento do plano da indústria de desportos ao ar livre de Wulong (2023-2030) e um acordo de cooperação estratégica com o centro de gestão desportiva de montanhismo da Administração Geral do Desporto da China, com o objetivo de cocriar um centro desportivo ao ar livre de montanha. Além disso, a inovadora política de passes turísticos de Wulong alcançou resultados impressionantes: de janeiro a agosto, atraiu 337.500 portadores de passes, gerando 5,788 milhões de visitas a pontos turísticos locais e 453,8 milhões de yuans em receita, representando um crescimento substancial ano a ano.

Wulong deve expandir ainda mais os projetos integrados sob o guarda-chuva "outdoor +", incluindo "outdoor + turismo", "outdoor + educação” e "outdoor + agricultura". Os planos também incluem o lançamento de rotas de turismo de baixa altitude e parcerias com atrações renomadas como Zhangjiajie para criar um "corredor de turismo aéreo" - para a criação de um ciclo de consumo contínuo onde "os visitantes podem viajar após competições e fazer compras enquanto viajam". 

Fonte: The 20th China International Mountain Outdoor Sports Open


Contatos para a Mídia somente: Contato: Ms. Fu, Tel.: 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9533347)

