Mais de 90% dos times de marketing usam ou planejam usar IA

A DoubleVerify (DV) lançou o relatório 2025 Global Insights: AI, Automation and the Future of Digital Advertising, que se baseia na plataforma da DV, em análises em nível de campanha e em uma pesquisa global com 1.970 líderes de marketing e publicidade para explorar como a inteligência artificial (IA) está redefinindo o ecossistema da publicidade digital.

Os profissionais de marketing como “facilitadores de campanhas”

O tema central do relatório é o crescente peso operacional sobre os profissionais de marketing, especialmente na compra programática de mídia. Segundo a pesquisa da DV, os gestores de campanha usam 26% de seu tempo — mais de 10 horas por semana — em otimizações manuais, incluindo ajustes frequentes nos bids, realocação de orçamentos e ajustes nas metas de desempenho.

Para as agências norte-americanas, essa carga horária equivale a mais de 17 mil dólares anuais por cada membro de equipe dedicado a tarefas repetitivas — tempo que poderia ser utilizado em planejamento estratégico e inovação.

“Os gestores de campanha ficam, muitas vezes, presos em fluxos de trabalho reativos, agindo mais como facilitadores práticos de campanha do que como estrategistas.” comenta Mark Zagorski, CEO da DoubleVerify. “As soluções impulsionadas por IA da DV apresentam uma oportunidade para inverter essa dinâmica, permitindo que as equipes automatizem decisões rotineiras e foquem em atividades mais complexas e na otimização do desempenho”.

Cresce a adoção de IA em diversos fluxos de trabalho

Os profissionais de marketing estão atuando ativamente para abordar a dinâmica de “facilitador de campanhas” mencionada anteriormente, já que o relatório evidencia um aumento significativo no uso de IA em funções-chave de campanha este ano, tais como:

A ativação de campanhas teve um aumento de 32% em relação ao ano anterior , o maior crescimento entre todos os fluxos de trabalho;

, o maior crescimento entre todos os fluxos de trabalho; Os bids e a otimização em tempo real das campanhas cresceram 12% em relação ao ano anterior , mostrando que a IA consegue gerenciar a complexidade dos mecanismos de desempenho de mídia de forma mais eficaz que os humanos;

, mostrando que a IA consegue gerenciar a complexidade dos mecanismos de desempenho de mídia de forma mais eficaz que os humanos; Os resumos de briefings de mídia aumentaram 11%, e a otimização criativa dinâmica cresceu 8%.

Notavelmente, 91% dos profissionais de marketing afirmam que estão usando ou planejam usar ferramentas de IA ou estratégias de bids automatizados de terceiros, fora de suas DSPs (Demand-Side Platforms), para apoiar o desempenho das campanhas e otimizar as operações.

“À medida que o cenário de mídia se torna mais fragmentado e dinâmico, os profissionais de marketing estão adotando a IA para retomar o controle e conduzir campanhas mais inteligentes e orientadas por resultados,” acrescenta Zagorski. “Essa mudança não se trata apenas de automação, mas de possibilitar estratégias mais inteligentes que gerem retornos tangíveis sobre os investimentos. Nossa recém-lançada solução DV Authentic AdVantage™, é impulsionada por IA e foi desenvolvida especificamente para enfrentar os desafios da publicidade em ambientes fechados (walled gardens), capacitando os anunciantes a melhorar o desempenho de mídia e aumentar a eficiência dos investimentos em publicidade.”

Acesse o relatório completo aqui.