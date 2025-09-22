G4 e Vocare Tax criam curso sobre Reforma Tributária

Entra no ar em outubro, na plataforma G4 Tools em parceria com a Vocare Tax, uma formação voltada à preparação de médias e grandes empresas para a transição tributária prevista pela Emenda Constitucional 132/2023 e pela etapa de regulamentação em curso. A iniciativa propõe um percurso de estruturação, voltada para empresários com ênfase em principais oportunidades, diagnóstico, governança e impactos na cadeia de fornecedores, em linha com o cronograma que inicia testes de CBS e IBS em 2026 e prevê implementação integral até 2033.

O programa parte do reconhecimento de que a tributação ocupa uma fatia substancial das decisões de negócio. Em 2024, a carga tributária bruta do governo geral somou 32,32% do PIB, segundo o Tesouro Nacional, reforçando a necessidade de planejamento e controles executivos para evitar perdas e ineficiências no período de transição.

Com curadoria técnica do especialista Adriano Subirá, em parceria com Vocare Tax empresa de Gestão de Ativos Tributários, a formação apresenta uma régua de maturidade tributária — de “ Empresário leigo” a “ Empresário Orquestrado” — O curso utiliza uma Solução que diagnostica cenários e oportunidades para empresários serem mais competitivos perante a reforma tributária, para estimar riscos e oportunidades por regime (Lucro Real e Presumido) e segmento. A combinação de ferramenta e trilha educacional busca reduzir assimetrias de informação típicas de períodos de mudança regulatória e orientar decisões de curto, médio e longo prazo.

De acordo com levantamentos recentes, a complexidade do sistema contribui para recolhimentos indevidos em parcela expressiva das organizações. Estudo do IBPT reportou que 95% das empresas pagam mais impostos do que deveriam, evidenciando lacunas de processo e conformidade que tendem a se acentuar em fases de transição.

A iniciativa nasce da colaboração entre G4 Educação, Edtech focada em soluções de aprendizagem para o setor empresarial e Vocare Tax, especializada em gestão de ativos tributários. O desenvolvimento conjunto do programa busca unir expertise técnica, tecnologia e curadoria de especialistas para oferecer um produto alinhado às demandas do mercado, num momento decisivo para o ambiente regulatório brasileiro.

O desenho pedagógico inclui estudos de caso com foco na cadeia de fornecedores, ponto sensível da Reforma por seus efeitos em precificação, créditos e compliance, além de módulos práticos orientados por checklists de implantação em 30/60/90 dias. A abordagem pretende apresentar critérios de governança aplicáveis a operações de médias e grandes empresas, sem prescrição de resultados financeiros, dada a heterogeneidade setorial e a coexistência de regras durante o período de migração para o novo modelo.

“A missão da Vocare Tax é ampliar o acesso qualificado ao conhecimento tributário, para que empresários e não apenas os contadores, que também desempenham um papel fundamental neste momento, compreendam com clareza os impactos da reforma. Em um cenário de profundas transformações, todos dentro da empresa precisam falar a mesma língua. Este é o momento de corrigir distorções históricas, instituir controles contínuos e transformar tributos em ativos estratégicos, com previsibilidade e segurança jurídica”, afirma Sérgio Dutra, gerente de comunicação da Vocare Tax.

A disponibilização na G4 Tools ocorre em um momento em que o ecossistema da G4 Educação amplia a oferta de soluções para médias e grandes empresas em um formato de marketplace, integrando conteúdos e ferramentas voltadas à gestão e performance empresarial.