Prêmio Seconci-SP divulga finalistas de sua nona edição

O Prêmio Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho divulgou, no dia 11 de setembro, os canteiros de obras e profissionais de empresas do setor de construção civil finalistas de sua nona edição. O prêmio é uma iniciativa do Seconci-SP (Serviço Social da Construção) que reconhece as melhores práticas em Saúde e Segurança do Trabalho do setor em quatro categorias e três premiações especiais.

Canteiros de obras e profissionais de 21 construtoras chegaram à etapa final: Afonso França Engenharia, Agis Construção, Árbore, Bild, Brio Engenharia, Canopus, Cyrela, Direcional, Grupo Kallas, Habras Construtora, HM Engenharia, Instituto MPD, Lindenberg, MC3 Engenharia, MRV Engenharia, Pacaembu Construtora, Racional Engenharia, Santo André, Tegra Incorporadora, Unigás e YEES!.

O prêmio avalia, por meio de comissão julgadora externa e independente, cases de excelência em edificações residenciais, comerciais, industriais, esportivas, portuárias, aeroportuárias, educacionais, hospitalares e obras de arte, como pontes e viadutos no estado de São Paulo.

“Para esta 9ª edição, temos a nova categoria ESG, com foco na responsabilidade social, incentivando ainda mais essas ações dentro e fora dos canteiros de obras”, afirma Maristela Honda, presidente do Seconci-SP.

Serão premiados os canteiros de obras, das empresas contribuintes e clientes do Seconci-SP no estado de São Paulo, nas seguintes categorias: Controle de Riscos no Canteiro, Controle da Saúde no Canteiro, Gerenciamento Ambiental no Canteiro e seu Entorno, Melhores Práticas em ESG, e as premiações especiais de: Trabalhador (a) Modelo, Profissional de SESMT – Destaque, Profissional de RH – Destaque, e Personalidade do Ano.

Os vencedores serão conhecidos em solenidade marcada para 20 de outubro, no Parque Mirante, no Allianz Parque, em São Paulo. Esta edição bateu recorde de inscritos, totalizando 122 inscritos mais 61 indicações de profissionais de destaque.