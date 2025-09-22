RHB Solutions inaugura filial em São Paulo

A busca por mais eficiência, agilidade e proximidade com os clientes tem guiado os investimentos da RHB Solutions, empresa especializada em suprimentos e peças compatíveis para impressoras. Nesse cenário, a companhia anunciou a abertura de mais uma nova filial, ampliando sua atuação em um dos principais polos econômicos do país.

Localizada em um ponto estratégico da capital paulista, a unidade foi projetada para atender às demandas de empresas de diversos portes. Com estoques de grande capacidade e variedade, processos logísticos estruturados e suporte técnico especializado, agilizando ainda mais o processo de abastecimento para os clientes da região.

A iniciativa faz parte do plano de expansão da RHB Solutions, para reforçar a presença de seus produtos compatíveis no mercado nacional.

Segundo Rodolfo Villas Boas, CEO da RHB Solutions, a nova filial representa um marco importante:

“São Paulo é um mercado extremamente competitivo e exigente. Estar mais próximo dos nossos clientes significa oferecer ainda mais agilidade, soluções sob medida e fortalecer relacionamentos de longo prazo.”

Com a inauguração, a RHB Solutions reforça seu compromisso em ser parceira estratégica para empresas que buscam eficiência, redução de custos operacionais e sustentabilidade, posicionando a nova unidade como um passo estratégico para o fortalecimento da atuação nacional da companhia no setor de suprimentos compatíveis para impressão.