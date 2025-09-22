Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

RHB Solutions inaugura filial em São Paulo

A RHB Solutions inaugurou uma nova filial em São Paulo, ampliando sua atuação em um dos maiores polos econômicos do país.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
22/09/2025 14:24

compartilhe

Siga no
x
RHB Solutions inaugura filial em São Paulo
RHB Solutions inaugura filial em São Paulo crédito: DINO

A busca por mais eficiência, agilidade e proximidade com os clientes tem guiado os investimentos da RHB Solutions, empresa especializada em suprimentos e peças compatíveis para impressoras. Nesse cenário, a companhia anunciou a abertura de mais uma nova filial, ampliando sua atuação em um dos principais polos econômicos do país.

Localizada em um ponto estratégico da capital paulista, a unidade foi projetada para atender às demandas de empresas de diversos portes. Com estoques de grande capacidade e variedade, processos logísticos estruturados e suporte técnico especializado, agilizando ainda mais o processo de abastecimento para os clientes da região.

A iniciativa faz parte do plano de expansão da RHB Solutions, para reforçar a presença de seus produtos compatíveis no mercado nacional.

Segundo Rodolfo Villas Boas, CEO da RHB Solutions, a nova filial representa um marco importante:
“São Paulo é um mercado extremamente competitivo e exigente. Estar mais próximo dos nossos clientes significa oferecer ainda mais agilidade, soluções sob medida e fortalecer relacionamentos de longo prazo.”

Com a inauguração, a RHB Solutions reforça seu compromisso em ser parceira estratégica para empresas que buscam eficiência, redução de custos operacionais e sustentabilidade, posicionando a nova unidade como um passo estratégico para o fortalecimento da atuação nacional da companhia no setor de suprimentos compatíveis para impressão.



Website: https://www.instagram.com/rhbsolutions_?igsh=MXFya2Z3cHAwMmVoZA==

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay