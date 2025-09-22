HS reposiciona consórcio como estratégia de investimento

O consórcio, tradicionalmente associado à compra planejada de veículos e imóveis, vem ganhando um novo papel no mercado financeiro: o de ferramenta de investimento e alavancagem patrimonial. Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), o número de consorciados ativos alcançou 12,04 milhões entre janeiro e julho de 2025, alta de 12,5% em relação aos 10,70 milhões registrados no mesmo período de 2024. No total, foram mais de R$ 270 bilhões em créditos ativos no período, com crescimento em todas as modalidades, especialmente no segmento imobiliário.

"O diferencial está em posicionar o consórcio como um produto que garante acesso ao crédito com um custo mais baixo que o financiamento convencional", afirma Paulo Rogério Tavares, diretor comercial da HS Consórcios, empresa do grupo Herval, que reúne marcas como iPlace, Herval Móveis e Colchões e Uultis, sediada no Rio Grande do Sul. "É uma forma estratégica de diversificar, planejar e manter o poder de compra sem se expor a riscos desnecessários."

Com juros ainda em 13,75% ao ano, o modelo do consórcio como investimento tem atraído interessados em busca de crédito mais barato e alternativas de rentabilidade. Entre os incentivos estão benefícios como o pagamento da meia parcela — em que o valor integral só é retomado após a contemplação —, a dispensa da taxa de adesão e a possibilidade de vender cartas contempladas, operação que pode render até 20% do valor atualizado da carta de crédito.

A HS Consórcios acompanha esse movimento e registrou R$ 12,5 bilhões em créditos comercializados nos primeiros seis meses de 2025. A companhia projeta encerrar o ano com R$ 25 bilhões em vendas, superando os R$ 20 bilhões de 2024, apoiada em estímulos voltados para o uso do consórcio como alternativa de investimento.

A proposta da empresa vai além da compra de veículos e imóveis. Foram desenvolvidas soluções para clientes de diferentes perfis, com cartas de crédito que variam de R$ 25 mil a R$ 16 milhões e prazos de até 240 meses. Além das condições de entrada zero, meia parcela até a contemplação e taxas competitivas de administração, a companhia inovou ao oferecer grupos exclusivos para investidores, com cotas únicas de R$ 2 milhões.

"Investimos em capacitação de parceiros. A companhia mantém programas contínuos de treinamento para corretores, com cursos, workshops e apoio de marketing, garantindo que os especialistas atuem com abordagem consultiva junto aos clientes e, principalmente, levando o consórcio como modalidade de investimento, previdência e alavancagem de patrimônio", destaca Tavares.

Com mais de 30 anos de atuação, a companhia se consolidou como uma das maiores administradoras independentes de consórcios do Brasil. Hoje, reúne mais de 200 mil contas ativas, já entregou 100 mil bens e registrou 12 mil contemplações apenas no primeiro semestre deste ano — o que injetou R$ 600 milhões na economia nacional.