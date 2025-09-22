SNEGG promove ações de gentileza e generosidade pelo país

Criada em 2022 pela plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG), a Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade (SNEGG), que acontece de 1º a 7 de outubro, tem como missão levar gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania para o dia a dia — das famílias, escolas e universidades aos ambientes de trabalho, momentos de lazer e redes sociais — e comprovar que estes princípios são fundamentais para o bem-estar individual e para a saúde social. Para isso, disponibiliza gratuitamente materiais informativos e interativos, de manual de autoconhecimento a estudos e pesquisas, incluindo posts para redes sociais, stickers, camisetas, cartazes e até música.

“São preocupantes os níveis de intolerância generalizada, violência banalizada e falta de senso cidadão, que abalam a saúde social e interferem na nossa qualidade de vida. Ao invés de indignação e reclamação, partimos para a ação. Todos estão convidados nesta mobilização coletiva por uma convivência mais gentil, generosa e colaborativa”, pontua Marina Pechlivanis, idealizadora da EGG. Elpis Ziouva, cofundadora da EGG, reforça: “Pensamos em cada detalhe para que a participação seja fácil e ao alcance de todos, de todas as idades.”

Programação com Barbatuques e novidades

Entre os destaques está a participação do grupo Barbatuques e o lançamento dos resultados da 5ª edição da pesquisa 3 Coisas que eu Quero Melhorar no Mundo. No Conversas SNEGG, haverá entrevistas com lideranças sociotransformadoras sobre educação, gestão de pessoas, políticas públicas, comunicação e inclusão. Escolas podem se inscrever no 6º Prêmio EGG Escolas e ter acesso à atualização dos planos de aula da Metodologia EGG. A agenda completa, com eventos presenciais e virtuais, assim como todos os materiais de mobilização e tutoriais de utilização, pode ser acessada no site oficial do evento.

Apoiadores

Os apoiadores oficiais da 4ª SNEGG são Infinis, Movimento Bem Maior, Instituto Phi, Morena Agro e Caruana Financeira. “Como uma fundação que pratica a filantropia e tem como propósito ‘uma infância saudável para uma sociedade melhor’, temos muito orgulho de apoiar a Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade, para o cumprimento de nossa missão”, afirma Marcia Kalvon, diretora do Infinis. Para Carola Matarazzo, diretora executiva do Movimento Bem Maior, “o tema da Educação é um dos nossos principais eixos de investimentos sociais. Acreditamos na Educação como solução para um País mais compassivo e solidário. Nesse sentido, a realização da SNEGG aponta para caminhos concretos em direção a esse objetivo”.

Para Luiza Serpa, fundadora do Instituto Phi, “Apoiar a SNEGG é reforçar nosso compromisso com uma sociedade mais empática, colaborativa e consciente. Gentileza e generosidade não são apenas valores, são práticas diárias que moldam o futuro que desejamos”. Cintia dos Santos Pereira, gerente de RH da Caruana Investimentos, complementa: “Estamos comprometidos em promover esses princípios, certos de que, com educação e empatia, podemos transformar a sociedade brasileira”. Na visão de Dulce Ciochetta, diretora da Morena Agro “Participar é reafirmar que valores como respeito, solidariedade e cidadania precisam ser cultivados todos os dias, para que possamos colher uma sociedade mais justa, humana e sustentável”.

Parcerias

A 4ª SNEGG conta com iniciativas de ativação junto aos parceiros Instituto Band, Observatório do Terceiro Setor, Escola Aberta do Terceiro Setor, Movimento Por Uma Cultura de Doação, Barbatuques, Dia de Doar, ABCR, Instituto Capitalismo Consciente Brasil, Instituto ACP, IDIS, Ponte a Ponte, Leo Fraiman, Escoteiros do Brasil, CPTM, Prefeitura de Itabira, Biscoitê, PUC-CAMPINAS, AMPRO, Rede NEC, Argila, Feliz Dia Novo, Make-A-Wish Brasil, Circulando e Conecta Eventos, entre outros, além de seus embaixadores nas redes sociais.

Educação para Gentileza e Generosidade

Considerando a educação como um caminho viável para a conscientização social, a plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade (EGG), projeto social da Umbigo do Mundo, oferece soluções sistêmicas integrativas, interdisciplinares e interpúblicos com base nos 7 princípios da Educação para Gentileza, Generosidade, Solidariedade, Sustentabilidade, Diversidade, Respeito e Cidadania (7PEGG). Para as escolas, metodologia com 27 planos de aula adaptados da Learning to Give e adequados à nova BNCC, além de Curso 7PEGG para Professores e o Prêmio EGG Escolas, já na 6ª Edição. Para as famílias, aulas práticas com vídeos, leituras e atividades. Para jovens lideranças sociais disponibiliza formações e oportunidades de conexão e visibilidade com o programa O Poder dos Jovens. Para a sociedade, estudos e pesquisas inéditos com crianças e jovens. Para ambientes de trabalho, dinâmicas de desenvolvimento humano para programas de treinamentos, além de manuais, testes e indicadores de performance.

Para mais informações, basta acessar: https://www.gentilezagenerosidade.org.br/