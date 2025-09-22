Branding estratégico aprimora gestão em clínicas de estética

Branding é o processo de construção e gestão da identidade de uma marca, que envolve a definição de seus valores, propósito e forma de comunicação. Esse conceito serve como base estratégica para diferenciar negócios, aumentar o reconhecimento e gerar valor em mercados competitivos.

Um estudo apontou que a maior efetividade em marketing ocorre quando cerca de 60% do orçamento é destinado à construção da marca, com o restante voltado à ativação para gerar resultados imediatos. O equilíbrio varia conforme o segmento, mas a prioridade em branding fortalece reconhecimento e valor.

Emilly Barboza B., Chief Operating Officer (COO) do ecossistema de soluções estratégicas de alavancagem comercial e patrimonial para clínicas de saúde e estética Monte Olimpo, explica como o branding bem definido pode ajudar profissionais esteticistas e biomédicos a transmitir autoridade e, ao mesmo tempo, proximidade com potenciais pacientes.

“Branding é, acima de tudo, clareza. Quando a marca de um profissional comunica com autenticidade seus valores e diferenciais e traduz conteúdos técnicos em uma linguagem acessível sem perder a base científica, transmite autoridade e, ao mesmo tempo, empatia. Isso cria um elo emocional com o público, fundamental para transformar seguidores em pacientes”, afirma a especialista.

A COO do Monte Olimpo aponta que os erros mais comuns ao estruturar uma marca digital sem estratégia clara de branding são a falta de consistência visual e de narrativa, a ausência de um nicho definido e a tentativa de agradar todos os públicos.

“Muitos profissionais postam de forma aleatória, sem um calendário estratégico, e não constroem autoridade nem confiança. Outro erro recorrente é usar o Instagram como vitrine estética, e não como ferramenta de educação e relacionamento. Branding sem direção vira ruído e ruído não vende”, enfatiza Barboza.

A Pesquisa Global de Empreendedorismo 2025 da GoDaddy, divulgada pelo portal especializado Meio e Mensagem mostra que para 59% dos entrevistados transformar seguidores em clientes ainda é uma barreira. Além disso, 65% dos empreendedores dizem ter dificuldade em alcançar o público certo.

“A estética deixou de ser apenas beleza e passou a ser percepção de valor. E isso é construído todos os dias, com posicionamento claro, marketing consciente e uma gestão comercial robusta. Os profissionais da saúde estética precisam entender que o jogo mudou”, analisa a executiva.

Posicionamento digital com foco em gestão comercial

Barboza ressalta que o posicionamento digital estratégico é, atualmente, o maior diferencial competitivo para profissionais da saúde estética. Segundo ela, ter uma presença digital alinhada com propósito, autoridade e consistência é essencial para ser notado e considerado na decisão de compra.

“Esteticistas e biomédicos(as) não estão apenas disputando espaço com outras clínicas, mas também com a avalanche diária de conteúdos no feed dos seus potenciais pacientes. O branding correto atrai o público ideal, valoriza o serviço e reduz a dependência de promoções ou descontos”, comenta a COO.

Segundo a especialista, uma presença digital bem construída multiplica o alcance, gera confiança instantânea e qualifica os leads antes mesmo do primeiro contato, impactando diretamente no fluxo de novos clientes e na fidelização.

“Clientes fidelizados acompanham a marca no digital e são reativados constantemente por meio de conteúdos, campanhas e lançamentos. É um canal de venda contínua e invisível aos olhos de quem não tem estratégia”, declara Emilly.

A executiva reforça que o principal diferencial de posicionamento digital que destaca um profissional de forma ética e sustentável é o valor entregue ainda antes da venda.

“Ética e sustentabilidade vêm da verdade que a marca carrega e como ela se comporta todos os dias nas redes, por isso, um profissional que educa e mostra os protocolos com evidências científicas de forma simplificada e com responsabilidade, se destaca naturalmente”, orienta a COO.

Para Emilly, um bom posicionamento digital se torna um ativo patrimonial intangível de alto valor e resulta em um patrimônio escalável. Segundo ela, quando bem executado, ele pode gerar recorrência, autoridade de marca e possibilidade de expansão por meio de franquias, licenciamento ou valuation.

“Já acompanhamos clínicas que, mesmo antes de abrir a segunda unidade, receberam propostas de compra justamente pela força da marca digital. O digital é um espelho da excelência presencial, quando bem feito, ele atrai, vende e fideliza sem esforço”, conta a especialista.

Presença digital e gestão comercial

De acordo com a COO do Monte Olimpo, para profissionalizar a presença digital com foco em gestão comercial é recomendável uma metodologia própria, baseada em três pilares: autoridade, estratégia e automação.

A análise de branding, definição de persona, diferenciais e arquétipos da marca compõem a primeira etapa, que é seguida pela gestão de conteúdo e vendas por meio de funis e copywriting estratégico.

Por fim, há a integração de ferramentas como CRM, automações no WhatsApp e agendamentos digitais, com o objetivo de transformar engajamento em receita.

Para mais informações, basta acessar: monteolimpo.com.br/






