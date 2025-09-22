Empresa lança soluções de marketing digital para restaurante

O setor de delivery vem experimentando um crescimento significativo nos últimos anos. Este mercado tornou-se uma solução prática e indispensável para milhões de pessoas, impulsionado pelas mudanças nos padrões de consumo, como a pandemia de covid-19 e pela aceleração digital.

O Brasil desempenha um papel importante nesse contexto, representando 1,51% da receita mundial do setor, que movimenta US$ 1,4 trilhão, com projeção de atingir US$ 1,89 trilhão até 2029. China e Estados Unidos seguem liderando o mercado, porém o Brasil também exibe perspectivas favoráveis. Em 2025, as receitas do segmento no país devem atingir US$ 21,18 bilhões e, em 2029, US$ 27,81 bilhões, com um crescimento anual de 7,04%. Os dados são da Statista repercutidos pela revista CartaCapital.

Atenta a essa expansão do mercado, a Consumer, empresa especializada em sistemas de gestão para restaurantes, deseja oferecer para pequenos e médios empresários recursos que, muitas vezes, são restritos à grandes empreendimentos alimentícios, explica Renato Almeida, CEO da companhia.

Este movimento está em consonância com os interesses do consumidor do foodservice. Ainda conforme dados da Statista, publicados no blog da KitchenCentral, espera-se que 38,8% da população brasileira utilize aplicativos de entrega, consolidando a mudança nos hábitos de consumo e destacando a relevância dessas plataformas para restaurantes e supermercados.

Almeida pontua que a Consumer tem apostado em soluções para oferecer maior independência aos restaurantes. “O Cardápio Digital da Consumer permite que pequenos e médios restaurantes criem seu próprio canal de vendas on-line, sem depender exclusivamente das plataformas de delivery. Com ele, o restaurante passa a ter um site de pedidos próprio e integrado ao sistema de gestão, o que pode ampliar a margem de lucro e reduzir taxas de intermediação”, detalha.

Ele salienta que o dono do negócio mantém o controle total sobre a base de clientes e consegue oferecer uma experiência personalizada, com foco em fortalecer a fidelização e aumentar as vendas diretas.

“Temos imaginado um mundo em que o pequeno empreendedor também consegue explorar esse canal, incluindo fazer seu próprio marketing e, por isso, temos trabalhado nas soluções de marketing integradas”, detalha.

Já o Disparador Inteligente é uma ferramenta automatizada que envia mensagens personalizadas para clientes em momentos estratégicos, como após uma compra para pedir uma avaliação, quando o cliente fica um tempo sem fazer pedidos ou quando o negócio pretende reativá-lo.

“Na prática, ele funciona como um assistente de marketing que roda automaticamente, lembrando os clientes do restaurante e incentivando novos pedidos. Assim, o restaurante pode criar uma comunicação contínua e relevante, sem precisar investir muito tempo ou esforço manual, com chance de aumentar a recorrência e o ticket médio”, destaca o CEO.

O executivo exemplifica que a integração com o Marketing Digital é outro ponto estratégico da Consumer. “Oferecemos recursos que tem como objetivo ajudar os restaurantes a se posicionarem de forma profissional no ambiente digital”, diz.

Entre os recursos citados, estão:

Integração com redes sociais para realização de tráfego pago;





Integração com WhatsApp, para atendimento ou disparos automáticos;





Campanhas de SMS;





Relatórios completos dos dados do restaurante para obtenção de insights relevantes.

“Esses recursos permitem que até pequenos empresários utilizem estratégias de marketing típicas de grandes marcas. A ideia é garantir uma comunicação mais eficiente, que aproxima o restaurante de seu público e fortalece a marca”, resume.

Setor alimentício mira digitalização

É esperado que a tecnologia continue a desempenhar um papel estratégico nesse ecossistema. Conforme notícias acerca do tema, estratégias de automação, inteligência artificial (IA) e autoatendimento serão peças-chave para elevar a experiência do consumidor em 2025.

Na visão de Almeida, esses insights demonstram uma oportunidade: essas soluções podem ajudar a equilibrar o jogo competitivo entre pequenos e médios restaurantes e as grandes plataformas de delivery que estão se expandindo no Brasil.

“As soluções da Consumer podem ajudar a nivelar o campo de jogo. Com canais próprios de venda, ferramentas de automação de marketing e sistemas integrados de gestão, os pequenos e médios restaurantes podem conseguir competir de forma mais justa, oferecendo conveniência e relacionamento direto com o cliente” enfatiza.



“Isso significa mais rentabilidade e maior poder de decisão para o empresário através das reduções das taxas e aumento da margem de lucro”, prossegue.

Entre as próximas iniciativas da Consumer, focando na inovação digital, estão: expansão da IA aplicada ao setor de food service; novas integrações com meios de pagamento e logística de entrega; fortalecimento de recursos que unem dados de gestão e marketing para apoiar decisões estratégicas.

“O objetivo é ser uma parceira tecnológica de confiança, ajudando restaurantes de todos os portes a crescerem de forma sustentável na era digital”, conclui Renato Almeida.

Para mais informações, basta acessar: https://consumer.com.br/?utm_source=organic&utm_medium=media&utm_campaign=solucoes-marketing





