Telna acelera crescimento no Brasil com soluções de eSIM e conectividade
Tecnologia da empresa é ofertada para agências de viagens, com foco em oferecer praticidade e melhor custo-benefício aos clientes
compartilheSiga no
A Telna anunciou a expansão operacional para o mercado brasileira, por meio de contratações de colaboradores técnicos, inserção de novos clientes e da expansão comercial no país. Sem base aplicada até o momento, as operações administrativas seguem no continente norte americano, no Canadá e Estados Unidos da América.
Com duas décadas de existência, a Telna está presente no cenário internacional como fornecedora de soluções programáveis, nativas da nuvem e baseadas em eSIM.
Fundada em 2002 com a missão de transformar a conectividade móvel em escala global, a empresa agora reforça sua presença no Brasil e toda a América Latina por meio de parcerias estratégicas e foco em inovação digital voltada para operadoras móveis, bancos digitais, fintechs, super apps e empresas dos setores de viagens e Internet das Coisas (IoT).
Atualmente, a Telna está presente em mais de 200 países e territórios, oferecendo soluções tecnológicas para empresas que desejam expandir suas operações digitais com conectividade móvel sob medida. Seus principais produtos incluem:
- Connect Platform: uma plataforma eSIM programável com infraestrutura global e APIs robustas, ideal para operadoras móveis (MNOs), operadoras móveis virtuais (MVNOs), provedores de serviços de comunicação (CSPs) e grandes empresas.
- Connect Flex: solução voltada para o mercado de viagens, com planos eSIM globais para agências de turismo, OTAs, aplicativos de viagem e revendedores, com cobertura instantânea e sem fronteiras.
- Conectividade para IoT: conectividade escalável e segura para dispositivos inteligentes nos setores de logística, mobilidade, rastreamento e automação industrial.
Essas soluções permitem que as empresas retomem o controle da conectividade, reduzam custos com roaming, integrem serviços com facilidade e lancem ofertas personalizadas em seus próprios canais.
O que é eSIM?
O eSIM, ou “SIM embarcado”, é um chip virtual integrado ao celular, smartwatch ou tablet. Com ele, não é necessário trocar chips físicos ao mudar de operadora ou viajar. Tudo é feito digitalmente — o usuário ativa planos, troca de operadora e gerencia conexões diretamente no dispositivo.
O fundador da Telna, Gregory Gundelfinger comenta sobre a funcionalidade: “Além da praticidade, o eSIM oferece mais segurança, por não poder ser removido facilmente, e menor impacto ambiental. Atualmente já oferecemos essa tecnologia para bancos digitais, apps de viagem e dispositivos IoT, conectando pessoas e empresas em mais de 200 países”, completa Gundelfinger.
Crescimento acelerado e atuação no Brasil
Em 2024, a Telna vendeu mais de 27 milhões de eSIMs no mundo. A expectativa para 2025 é alcançar 35 milhões. A empresa já conta com mais de 35 IMSIs integrados, acesso direto a mais de 800 redes e mais de 10 Pontos de Presença globais (PoPs).
A Telna atende hoje mais de 200 clientes em todo o mundo, entre operadoras móveis, fintechs e grandes empresas no setor de viagens. No Brasil, tem colaborado com diversos parceiros, o mais recente, a Travelex Bank/Confidence Câmbio, além de estar em diferentes estágios de negociação com empresas estratégicas no país.
A autoridade da Telna no setor é reforçada por premiações e reconhecimentos, como:
- 1º lugar no prêmio “Innovators” da Rocco 2025, pela solução Universal eSIM.
- Prêmio eSIM Trailblazer of the Year no MVNOs World Awards 2025.
- Reconhecimento como “High Flyer” em Conectividade IoT e Gestão de Plataformas (Kaleido Intelligence 2025).
- Rankings Deloitte Technology Fast 50 Canadá e Fast 500 América do Norte em 2024.
- Top 2 em reconhecimento de marca no segmento de eSIM para viagens, segundo o relatório Rocco 2025.
Como a Telna ajuda operadoras a explorar o mercado de eSIM para viagens
A Telna apoia operadoras móveis (MNOs) na exploração do mercado de eSIM para viagens, o serviço roaming 5G deve movimentar US$ 10 bilhões até 2028. Uma oportunidade de mercado está na conversão para o uso do serviço, dos chamados silent roamers, que são aqueles viajantes que desativam o roaming.
Com 76% dos dispositivos prontos para eSIM até 2030. Dados são do relatório de pesquisa GSMA Intelligence.
A Telna oferece uma plataforma gerenciada completa, pronta para uso, que permite às operadoras lançar lojas de eSIM com sua própria marca. Os clientes podem comprar, ativar e gerenciar serviços online ou por aplicativo, evitando migração para plataformas terceiras. A solução inclui loja virtual, app, APIs, CRM e suporte para que MNOs atuem também como provedores para MVNOs.
Liderança e visão estratégica
O CEO e fundador da Telna, Gregory Gundelfinger, é advogado e empreendedor com foco no papel do eSIM na transformação das redes móveis. “Estamos muito otimistas com o mercado brasileiro. O eSIM é acessível, econômico e queremos contribuir para o avanço das telecomunicações no Brasil por meio de parcerias sólidas”, afirma Gundelfinger.
No país, a Telna mantém relacionamento próximo com reguladores, operadoras e parceiros estratégicos, reforçando seu compromisso com inovação, transparência e crescimento sustentável.
Website: https://www.telna.com/