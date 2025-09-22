Telna acelera crescimento no Brasil com soluções de eSIM e conectividade

A Telna anunciou a expansão operacional para o mercado brasileira, por meio de contratações de colaboradores técnicos, inserção de novos clientes e da expansão comercial no país. Sem base aplicada até o momento, as operações administrativas seguem no continente norte americano, no Canadá e Estados Unidos da América.

Com duas décadas de existência, a Telna está presente no cenário internacional como fornecedora de soluções programáveis, nativas da nuvem e baseadas em eSIM.

Fundada em 2002 com a missão de transformar a conectividade móvel em escala global, a empresa agora reforça sua presença no Brasil e toda a América Latina por meio de parcerias estratégicas e foco em inovação digital voltada para operadoras móveis, bancos digitais, fintechs, super apps e empresas dos setores de viagens e Internet das Coisas (IoT).

Atualmente, a Telna está presente em mais de 200 países e territórios, oferecendo soluções tecnológicas para empresas que desejam expandir suas operações digitais com conectividade móvel sob medida. Seus principais produtos incluem:

Connect Platform: uma plataforma eSIM programável com infraestrutura global e APIs robustas, ideal para operadoras móveis (MNOs), operadoras móveis virtuais (MVNOs), provedores de serviços de comunicação (CSPs) e grandes empresas.

Connect Flex: solução voltada para o mercado de viagens, com planos eSIM globais para agências de turismo, OTAs, aplicativos de viagem e revendedores, com cobertura instantânea e sem fronteiras.

Conectividade para IoT: conectividade escalável e segura para dispositivos inteligentes nos setores de logística, mobilidade, rastreamento e automação industrial.

Essas soluções permitem que as empresas retomem o controle da conectividade, reduzam custos com roaming, integrem serviços com facilidade e lancem ofertas personalizadas em seus próprios canais.

O que é eSIM?

O eSIM, ou “SIM embarcado”, é um chip virtual integrado ao celular, smartwatch ou tablet. Com ele, não é necessário trocar chips físicos ao mudar de operadora ou viajar. Tudo é feito digitalmente — o usuário ativa planos, troca de operadora e gerencia conexões diretamente no dispositivo.

O fundador da Telna, Gregory Gundelfinger comenta sobre a funcionalidade: “Além da praticidade, o eSIM oferece mais segurança, por não poder ser removido facilmente, e menor impacto ambiental. Atualmente já oferecemos essa tecnologia para bancos digitais, apps de viagem e dispositivos IoT, conectando pessoas e empresas em mais de 200 países”, completa Gundelfinger.

Crescimento acelerado e atuação no Brasil

Em 2024, a Telna vendeu mais de 27 milhões de eSIMs no mundo. A expectativa para 2025 é alcançar 35 milhões. A empresa já conta com mais de 35 IMSIs integrados, acesso direto a mais de 800 redes e mais de 10 Pontos de Presença globais (PoPs).

A Telna atende hoje mais de 200 clientes em todo o mundo, entre operadoras móveis, fintechs e grandes empresas no setor de viagens. No Brasil, tem colaborado com diversos parceiros, o mais recente, a Travelex Bank/Confidence Câmbio, além de estar em diferentes estágios de negociação com empresas estratégicas no país.

A autoridade da Telna no setor é reforçada por premiações e reconhecimentos, como:

Como a Telna ajuda operadoras a explorar o mercado de eSIM para viagens

A Telna apoia operadoras móveis (MNOs) na exploração do mercado de eSIM para viagens, o serviço roaming 5G deve movimentar US$ 10 bilhões até 2028. Uma oportunidade de mercado está na conversão para o uso do serviço, dos chamados silent roamers, que são aqueles viajantes que desativam o roaming.

Com 76% dos dispositivos prontos para eSIM até 2030. Dados são do relatório de pesquisa GSMA Intelligence.

A Telna oferece uma plataforma gerenciada completa, pronta para uso, que permite às operadoras lançar lojas de eSIM com sua própria marca. Os clientes podem comprar, ativar e gerenciar serviços online ou por aplicativo, evitando migração para plataformas terceiras. A solução inclui loja virtual, app, APIs, CRM e suporte para que MNOs atuem também como provedores para MVNOs.

Liderança e visão estratégica

O CEO e fundador da Telna, Gregory Gundelfinger, é advogado e empreendedor com foco no papel do eSIM na transformação das redes móveis. “Estamos muito otimistas com o mercado brasileiro. O eSIM é acessível, econômico e queremos contribuir para o avanço das telecomunicações no Brasil por meio de parcerias sólidas”, afirma Gundelfinger.

No país, a Telna mantém relacionamento próximo com reguladores, operadoras e parceiros estratégicos, reforçando seu compromisso com inovação, transparência e crescimento sustentável.