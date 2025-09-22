Microrganismos são importantes para a vida

Microrganismos são essenciais para a vida no planeta. Esses seres microscópicos de inúmeras espécies, que estão presentes nos alimentos e no meio ambiente, também fazem parte do corpo humano. Para lembrar a importância dessa imensa comunidade, em 2017 a Sociedade Portuguesa de Microbiologia (SPM) criou o Dia Mundial do Microrganismo, celebrado anualmente em 17 de setembro. O objetivo é divulgar a importância da microbiologia e dos microrganismos para a vida.

A data homenageia o holandês Anton van Leeuwenhoek que, em 1683, enviou à Royal Society a primeira descrição de um microrganismo – bactéria encontrada em placa dentária. O Dia Mundial também visa aumentar a consciência pública sobre o papel essencial que os microrganismos desempenham na saúde, no ambiente, na indústria e na alimentação.

A partir do Projeto Microbioma Humano (HMP, na sigla em inglês), iniciado em 2007, os cientistas têm demonstrado a diversidade e distribuição das comunidades microbianas, assim como o papel de seus genes no organismo humano. Por exemplo, esse universo microbiano que habita o corpo tem um total de 3,3 milhões de genes – 150 vezes a quantidade de genes do DNA humano, que é de 22 mil. O estudo microscópico do corpo humano saudável demonstrou, ainda, que as células microbianas superam em número as células humanas em cerca de 10 para 1.

Dos 100 trilhões de microrganismos que compõem o microbioma humano, 70% estão concentrados no intestino. Esse complexo ecossistema inclui bactérias, arqueas, vírus, bacteriófagos e microrganismos eucarióticos que interagem com o organismo e são fundamentais para manter a imunidade e a saúde. “Os microrganismos são mais associados às doenças, mas precisamos lembrar que há microrganismos benéficos que são fundamentais para a homeostase do nosso corpo”, afirma a engenheira de alimentos Helena Sanae Kajikawa, gerente de Ciências & Pesquisas da Yakult do Brasil.

Pioneiros

Os primeiros estudos sobre a microbiota intestinal e os microrganismos começaram no século 19, quando o biólogo microbiologista Elie Metchnikoff publicou ensaios sobre camponeses búlgaros que ingeriam iogurte diariamente. O cientista russo, prêmio Nobel e professor do Instituto Pasteur em Paris, acreditava que as bactérias ácido-láticas ofereciam benefícios à saúde capazes de promover a longevidade. Assim, o pesquisador desenvolveu uma dieta com leite fermentado com uma bactéria que chamou de ‘bacilo búlgaro’.

No Japão, na década de 1930, o médico sanitarista Minoru Shirota percebeu que muitas infecções tinham origem no intestino e que mantê-lo sadio era a chave para conquistar a longevidade. Após anos de pesquisas sobre a microbiota humana, o cientista conseguiu isolar e cultivar o Lactobacillus casei Shirota (LcS). Esse probiótico exclusivo da Yakult é capaz de sobreviver à acidez do estômago, chegando vivo aos intestinos e, assim, contribuindo com a manutenção das funções intestinais.

O Dr. Minoru Shirota foi o primeiro cientista no mundo a desenvolver e comercializar um alimento com probiótico, o Leite Fermentado Yakult, lançado em 1935 no Japão e em 1968 no Brasil. “Ao chegar vivo e em grande quantidade ao intestino, o LcS promove uma melhora no ambiente intestinal através da produção de ácido lático, possibilitando o aumento de bactérias benéficas e a diminuição das bactérias nocivas” acentua a gerente de Ciências & Pesquisas da Yakult. O bom funcionamento do intestino também contribui para o sistema imunológico, pois mais de 70% das células de defesa encontram-se neste órgão.

Microrganismos probióticos

O termo 'probiótico' foi definido em 2001 pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação da Organização Mundial da Saúde (FAO/OMS). No ano seguinte, a FAO/OMS publicou Diretrizes para a Avaliação de Probióticos em Alimentos. Em 2013, a International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) convocou um painel de especialistas para revisar o termo probiótico e a literatura que envolvia o tema. Assim, ficou definido que probióticos são ‘microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro’.

Os principais requisitos para um microrganismo ser aprovado como probiótico é a identificação inequívoca da cepa, ser seguro para o consumo humano, ter comprovação científica do benefício alegado e aprovação dos órgãos regulatórios. “Para a comprovação do benefício não basta que a cepa chegue viva ao seu local de atuação, sendo necessárias evidências científicas rigorosas como ensaios clínicos na população alvo que demonstrem o efeito desejado para a cepa identificada, nas condições de uso recomendado, incluindo a dose a ser ingerida”, detalha a engenheira de alimentos Helena Sanae Kajikawa.

Nos últimos anos, os probióticos vêm ganhando destaque devido ao interesse e à conscientização da população sobre a importância da saúde intestinal, não só para a digestão e absorção de nutrientes, como também pela conexão com o sistema imune e com a saúde mental. Para demonstrar tais efeitos, cientistas de várias partes do mundo têm desenvolvido inúmeras pesquisas. Os benefícios demonstrados por esses estudos incluem desde a proteção aos bebês prematuros para a prevenção de sepse até o estímulo para o sistema imunológico.

Além disso, alguns microrganismos probióticos são efetivos no controle e na prevenção da diarreia – inclusive pós-quimioterapia – e no controle da dislipidemia. “Mais recentemente, os pesquisadores demonstraram a ação benéfica dos probióticos para ajudar a modular a resposta imune e inflamatória de atletas de alto desempenho”, acentua a gerente de Ciências & Pesquisas da Yakult. Além disso, os probióticos são fundamentais para o equilíbrio da microbiota vaginal e, consequentemente, para a prevenção de infecções, dentre muitos outros benefícios.

Sobre a Yakult

