Boomi designa Keyur Ajmera como Diretor de Informação

Boomi™, líder em automação orientada por IA, anunciou hoje a designação de Keyur Ajmera como Diretor de Informação, responsável por conduzir a estratégia mundial de TI, sistemas corporativos, segurança cibernética e operações digitais da Boomi. Ajmera irá se concentrar em expandir a tecnologia para dar suporte ao rápido crescimento da Boomi, reforçar a base de TI da empresa para a adoção de IA e garantir a excelência operacionalàmedida que a Boomi acelera sua jornada de transformação agêntica. Ele irá se reportar ao Presidente de Operações Globais e Diretor Financeiro, Val Rainey.

Ajmera, que atuou mais recentemente como Vice-Presidente Sênior de Operações de Tecnologia e Inovação na Towne Park e, anteriormente, como o primeiro Diretor de Informação da iCIMS, traz mais de duas décadas de experiência em liderança de TI empresarial, transformação digital e operações de produtos. Ele ocupou cargos de liderança na AppDynamics (uma empresa da Cisco), PwC, INTTRA e Deutsche Bank, com sólido histórico em desenvolver empresas orientadas por tecnologia, ao impulsionar transformações culturais e técnicas, e liderar equipes internacionais nos EUA, Europa e Ásia. Sua experiência abrange a adoção de IA empresarial, análise de dados, segurança cibernética, gestão do ciclo de vida de produtos e integração de fusões e aquisições.

"Keyur é um líder visionário e versátil, com profunda experiência em desenvolver organizações de tecnologia", disse Steve Lucas, Diretor Executivo da Boomi. "Sua nomeação é mais um marco na trajetória de crescimento da Boomi,àmedida que continuamos expandindoànível mundial e acelerando as operações de IA. Com a liderança de Keyur, a Boomi irá reforçar ainda mais sua base de TI e segurança, utilizar dados para gerar valor e concretizar nossa visão de transformação agêntica."

"Unir-meàBoomi neste importante momento é uma oportunidade incrível", disse Ajmera. "À medida que a IA remodela os setores, o sucesso depende de dados conectados e confiáveis. A Boomi está em uma posição única de ajudar as empresas a simplificar a complexidade e agregar novo valor através da IA ??ágil. Estou na expectativa de reforçar a base de TI da Boomi para que possamos expandir com confiança e demonstrar o poder transformador de nossa plataforma."

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em automação orientada por IA, permite que organizações do mundo todo conectem tudo, automatizem processos e acelerem resultados. A Boomi Enterprise Platform, incluindo o Boomi Agentstudio, unifica integração e automação, junto com dados, API e gestão de agentes de IA, em uma solução única e abrangente. Com a confiança de mais de 25.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi impulsiona a transformação agêntica, ao ajudar empresas de todos os portes a obter agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. A Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

