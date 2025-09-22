Concurso fotográfico mundial “Concrete in Life” da GCCA é lançado

O Concrete in Life deste ano, um popular concurso global de fotografia que celebra o papel essencial do concreto no mundo todo, foi oficialmente lançado. Em seu sétimo ano, o concurso, que recebe dezenas de milhares de inscrições todos os anos de todos os cantos do planeta, destaca a sustentabilidade, versatilidade, beleza e presença duradoura do material mais usado no mundo depois da água.

Overall Winner, Concrete in Life 2024/25, Venice Beach Skating by Henrik Hagerup, Venice Beach, Los Angeles, USA

Organizado pela Global Cement and Concrete Association (GCCA), o concurso está aberto a todos – profissionais, amadores ou qualquer pessoa com um smartphone – e a inscrição é gratuita.

Os participantes terão a chance de ganhar o prêmio máximo de US$ 10 mil pela melhor foto geral do Concrete in Life, enquanto os vencedores de cada categoria receberão US$ 2,5 mil.

Thomas Guillot, diretor executivo da GCCA e um dos jurados da competição, afirmou: “O concreto é essencial para nossas vidas, construindo nossas estradas, pontes, casas e as cidades em que vivemos. Suas propriedades inatas de resistência e versatilidade o levaram a criar algumas das melhores e mais belas arquiteturas e infraestruturas de nosso tempo. O nosso concurso fotográfico Concrete in Life dá às pessoas a oportunidade de capturar a beleza do concreto e mostrar o que ele significa para elas”.

Os participantes são convidados a enviar suas fotos publicando-as nas suas contas de redes sociais e marcando o concurso #ConcreteInLife2526 e uma das seguintes categorias.

#UrbanConcrete: imagens das paisagens urbanas e edifíciosànossa volta, tanto conhecidos quanto escondidos.

#ConcreteInfrastructure: fotografias da infraestrutura que possibilita o nosso mundo, nas nossas cidades e áreas rurais, acima e abaixo do solo.

#ConcreteInDailyLife: o lado humano do concreto e como ele é usado e interage no dia a dia.

#ConcreteBeautyAndDesign: capturar a beleza do concreto, mostrando como ele é usado de uma forma visual particularmente impressionante, seja em grande ou pequena escala.

Rajneesh Khattar, diretor sênior do grupo World of Concrete e juiz da competição, afirmou: “O concreto está em toda parte e seu impacto em nossas vidas cotidianas é difícil de ignorar. Sendo a construção a arte de criar um todo significativo a partir de muitas partes, é hora de apreciar o apelo estético e arquitetônico do concreto, além de suas aplicações versáteis, imensa resistência e durabilidade”.

Chris George, diretor de Conteúdo da Digital Camera World e jurado de longa data do concurso, disse: “O concreto está ao nosso redor e tem uma beleza que nem sempre é óbvia para algumas pessoas. O concurso mundial de fotografia Concrete in Life continua provando que é possível tirar fotografias impressionantes da arquitetura e do ambiente artificial que mostram a beleza desse material de construção universal”.

O concurso está aberto até 30 de novembro de 2025. Os vencedores serão anunciados no início de 2026. Para mais detalhes sobre a competição e para ver fotos de anos anteriores, acesse https://gccassociation.org/concreteinlife.

Guillot acrescentou: “Recebemos mais de 20 mil fotos de fotógrafos profissionais e amadores todos os anos nos últimos anos e esperamos receber ainda mais inscrições inspiradoras este ano”.

Sobre a GCCA: a GCCA e seus membros representam a maior parte da capacidade global de produção de cimento fora da China, assim como um número cada vez maior de fabricantes chineses. As empresas associadas se comprometeram a reduzir e, em última instância, eliminar as emissões de CO 2 no concreto. Com o lançamento do seu plano em 2021, o setor do cimento e do concreto se tornou a primeira indústria essencial do mundo a se comprometer a atingir emissões “net zero” de CO 2 até 2050.

Assessoria de Imprensa: paul.adeleke@gccassociation.org